'Belediyeler reformu'nda sona doğru

İçişleri Bakanlığı tarafından belediyeler reformu kapsamında bir süreden beridir yoğun bir şekilde çalışılan Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nda sona yaklaşıldığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, bakanlıkta dün 28 belediye başkanının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, hazırlanan tasarı hakkında bilgi verilerek görüşler alındı.

NELER ÖNGÖRÜLÜYOR?

Görüşler doğrultusunda yapılacak çalışmalar sonrası belediye başkanlarıyla tekrar toplantı yapılıp tasarının son şeklinin ele alınacağı ifade edilen açıklamada, tasarıyla öngörülen değişiklikler konusunda şu bilgiler verildi:

“Tasarıyla, belediyelerin gelirlerinin artırılması, belediyeler tarafından yapılan harcamaların denetiminin güçlendirilmesi, meslek vergisi uygulamasında iyileştirme, merkezi idareden gelen transferlerin reformu ve personel giderlerinin azaltılması gibi esas reformun yapılmasına olanak sağlayacak iyileştirici ilaveler yapıldı.”