Belediyeler de tedbir aldı

Belediyeler Corona (Covıd-19) virüsüne karşı önlem aldı. Bazı belediyelerde, Belediye Meclisleri de olağanüstü toplanarak, hizmetlerin aksamaması için kararlar üretti, belediye bünyelerinde kurulan birimler için belde halklarına iletişim numaralarını duyurdu.

Girne Belediye Meclisi kriz masası oluşturdu

Girne Belediyesi Corona (Covıd-19) virüsüne karşı önlemler nedeniyle kriz masası oluşturdu...

Belediye Başkanı Nidai Güngördü başkanlığında olağanüstü toplanan Girne Belediye Meclisi, Bakanlar Kurulu’nun dün akşam ki toplantısında alınan kararların Girne Kentine ve Belediye’ye yansımasına ilişkin bir görüşme gerçekleştirdi.

Buna göre özellikle cenaze, çöp toplama, ilaçlama, su işleri ve zabıta hizmetleri,

devamlılığı açısından aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir:

1- Yeni ve Eski Hizmet binalarındaki vezneler hafta içi her gün saat 09:30- 13:00 arası

açık olacaktır.

2- Baldöken Otoparkında vezne hafta içi her gün 09:30- 13:00 arası açık olacaktır.

3- Köylerdeki ödeme merkezlerindeki vezneler, Çarşamba günü 09:30-13:00 arası açık olacaktır.

4- Acil telefon numaralarımız:

A) CENAZE İŞLERİ İÇİN - 0533 840 52 20

B) ZABITA İŞLERİ - 0533 868 28 57- 0548 882 21 20

C) SU İŞLERİ - Arızalar için: 0542 882 11 18 Kontür Yükleme işlemleri için :

0548 838 88 10

D) DİĞER ACİL İŞLER İÇİN: ALO 185 Not: Girne Sınırları Dahilinde

Vatandaş Girne Belediyesi'ni acil durumlarda şu telefon numaralarından arayabilecek:

Bayındırlık ve İmar 0548 881 21 14, Temizlik İşleri 0533 860 59 73 - 0533 825 01 04,

Kanalizasyon işleri 0533 870 20 17/ 0533 846 20 17

Gönyeli Belediyesi’nde tüm şube sorumlularımızla birlikte yaşadığımız olağanüstü koşulları değerlendirmek için toplandık ve hem yerel ve uluslararası sağlık örgütlerimiz, hem de Bakanlar Kurulu karlarına uyumlu olarak tüm süreçlerimizi gözden geçirdik.





Gönyeli Belediyesi’nden ‘evlerinizde olun’ uyarısı…

Gönyeli Belediyesi, öncelikle mecbur olmadıkça herkesin evinden çıkmaması ve uzmanların tavsiyelerine uyması çağrısında bulundu, alınan kararı duyurdu.

“Gönyeli Belediyesi halkımızın hizmetinde olmaya, yaşam kalitemiz ve sağlığımız için çalışmaya devam edecektir. Bu zor günlerin de dayanışma, sorumluluk ve doğru yönetimle aşılacağına inanıyoruz.”



Gönyeli Belediyesi şu kararları almıştır:

-Temizlik şubesi evsel atıkları almaya devam edecektir. Ayrıca, Bakanlar Kurulu’nun açık bulundurduğu işyerlerinin çöpleri de düzenli olarak toplanacaktır.

-Kanalizasyon şubesi, inşat faaliyetleri hariç sağlıkla ilgili çalışmalarını sürdürecektir.

-Sokak süpürme ve bahçe atıklarının alınması hizmeti geçici olarak durdurulmuştur.

-Toplu taşıma hizmetleri salgın riskine karşı durdurulmuştur.

-Salgına yönelik denetim, ilaçlama ve hijyen çalışmaları kesintisiz sürdürülecektir.

-Borçlarından dolayı kapalı olan sayaçlar açılacaktır. Su sayaçları okuma faaliyetleri yapılmayacak, bu dönemki faturalar bir önceki ay dikkate alınarak düzenlenecektir.

-Su tahlilleri düzenli yapılacaktır. Tankerle su servisi acil hallerde çalışacaktır.

-Zabıta biriminin, Başkanlığın ve Bakanlar Kurulu’nun talimatları dışındaki hizmetleri durdurulmuştur.

-Su ve gıda denetimleri sürdürülecektir.

-Yaşlılara hizmet biriminde, geziler, berber hizmetleri, ev ziyaretleri, bahçe temizlik hizmetleri yapılmayacaktır, ancak, her türlü acil yardım talebine yanıt verilecektir.

-Diyaliz hastalarının taşıması devam edecektir.

-Bakanlar kurulunun kararı ile açık olan işyerleri ve risk teşkil eden diğer alanlarda dezenfeksiyon çalışmaları sürdürülecektir.

-Hastalık taşıyıcı vektörlerle (Haşere) ile ilaçlamalar devam edecektir.

-Hayvan barınağı çalışmalarına devam edecektir.

-Sosyal aktivite merkezi kapalı olacaktır.

-Belediye konferans salonu kapalı olacaktır.

-Emlak ve İmar faaliyetleri durdurulmuştur.

-Vezne faaliyetleri durdurulmuştur. Fatura ödemeleri bankalar üzerinden otomatik olacaktır.

-Kültür sanat faaliyetleri ve park bahçe hizmetlerine ara verilmiştir.

-Toptancılar hali çalışma saatleri düzenlenerek açık kalacaktır.

-Salı pazarı bu süreçte kapalı olacaktır.

-Belediye hizmet binası kapalı olacak ancak tüm belediye personeli acil hallerde çağırılmak üzere oncall olacaktır.

Alsancak Belediyesi ‘on call’

Alsancak Belediyesi, Bakanlar Kurulu kararları doğrultusunda Belediye İdaresi'nin bugün gerçekleştirmiş olduğu toplantıda aldığı önlemleri ve iletişim numaralarını duyurdu:

1- Vatandaşlarımızın kullanma suyu konusunda sıkıntı yaşamamaları adına; Hafta içi Veznemiz açık olacaktır. "Personellerimiz dönüşümlü olarak hizmet verecektir"

2- Su arızası, patlak, kaçak veya acil diğer durumlar konusunda ilgili birimler için nöbet çizelgesi oluşturulmuştur.

3- Alsancak Bölgesi içerisinde olup hizmet verecek olan Market, Eczane, Fırın ve Benzin İstasyonları ile Belediye Veznesi sürekli ve düzenli olarak dezenfekte edilip, ilaçlanacaktır. Belirtilen iş yerleri dışında bulunan tüm işletmeler kapalı olacaktır. Alsancak Belediyesi Kolluk ekiplerimizi denetim yaparak kapalı olduğunu kontrol edecektir.

4- Defin hizmetimiz devam edecektir.

5- Belediye evsel çöp hizmeti ara vermeden devam edecektir. Bu süreçte genel temizlik (Bahçe Atıkları ) toplanacak ancak çevre temizliği ve önlemlerimiz çerçevesinde vatandaşlarımızın bahçe çöplerini kesinlikle yola veya kaldırım üzerine çıkarmamaları, bahçe içerisinde tutmaları ve alınması için 0 548 870 55 84 telefon numarasını aramaları rica olunur.

6- 0 548 878 70 70 nolu whatsapp ihbar hattımız 7/24 hizmete devam edecektir.

7- Facebook ve instagram sayfalarından taleplerinizi ve şikayetleriniz iletebilirsiniz.

Belediye İdaresi Telefon Numaraları;

İdare Amiri:Ahmet ATABEK-0 548 870 55 77

İmar Bölümü:Barış ÜLBAR -0 548 870 55 80

Muhasebe Bölümü:Salih GÜRLER-0 548 870 55 70

Zabıta Bölümü:Enver ÖZBİRİM-0 548 870 55 75

Su Bölümü,Necat ÖZMERTAŞ-0 548 870 55 83

Temizlik Bölümü:Ahmet SALCI-0 548 870 55 84

Başkan:Fırat ATASER-0 542 854 23 87/0 533 854 23 87

Mehmetçik Belediyesi:

1- Vezne hizmetlerimiz (su sayaç kart yüklemesi dahil) mesai günleri içinde 08:00-12:00 saatleri arası hizmet verecektir.

2- Çöp toplama ve vidanjör hizmetleri normal seyrinde verilecektir.

3- Evsel atıklar dışında (dal, moloz gibi) atıklar toplanmayacaktır. Bu yüzden vatandaşlarımızın bir sonraki duyuruya kadar bu tür atıkları kapılarının önüne çıkarmamaları önem arzetmektedir.

4- Defin işlemleri devam edecektir.

5- Tüm belediye ekiplerimiz dezenfekte işlemlerine başlayıp rutin olarak gerekli yerleri dezenfekte edecektir.

6- Bir sonraki duyuruya kadar pazar yerimiz hizmet vermeyecektir.

Sevgili arkadaşlar,

Bu salgınla mücadele hepimizin görevidir. Kişisel hijyenimize üst seviyede özen gösterip risk grubunda olanları korumalıyız. Özellikle çocuklarımız ve yaşlılarımızı çocuk parkı ve kahvehane gibi yerlerden uzak tutmaya özen gösterin. Birey olarak mecbur kalmadık sonra sokağa çıkmamaya özen gösterelim.

İhtiyaç duyulması durumunda gerek belediyemize gerekse bana ulaşabilirsiniz. Telefonlarımız 24 saat açık.

Lefkoşa Türk Belediyesi'nden hizmet duyurusu

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB), 14 günlük idari tatil sürecinde verilecek olan hizmetleri açıkladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, LTB binası, Park Bahçeler, İmar, Emlak, Yaşlılar Hizmetleri, Paylaşım Mutfağı, Engelli Hizmetleri Birimi, Fidanlık, Haspolat ve Hamitköy şubelerinin hizmet vermeyeceği belirtildi.

Verilecek hizmetler ise şöyle sıralandı:

“Şikayet ve ihbarlar için Alo 185,

Vidanjör hizmetleri,

İlaçlama ekipleri,

Lefkoşa Hayvan barınağındaki ve yemleme noktalarındaki hizmetler,

Zabıta denetimleri,

Çöp toplama işlemleri tam gün yapılacak,

Borcundan dolayı su akımı durdurulan konut abonelerinin su akışı tekrardan açılacak;

LTB kiosklarında yurttaşlarımızın kartla su yükleme oranı 3 katına çıkarılacak.

Lefkoşa Kabristanlığında gerçekleştirilecek cenaze (defin) hizmetleri saat 10,00'da verilecek.”

Foto: Arşiv