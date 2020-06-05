“Belediyeler cezalandırıldı”

Covid-19 salgın sürecinde virüsle mücadelede önemli rol oynayan yerel yönetimler %25’lik devlet katkısı kesintisinin getirdiği sıkıntıları hala yaşıyor…

YENİDÜZEN’e konuşan Başkanların kimisi çalışanının maaşından kesinti yapmak zorunda kaldığını, kimisi ise borca yöneldiklerini söylüyor…

Kuzeyde ilk olarak Mart ayında görülen Covid-19 salgını, alışılmadık bir süreç başlattı.

Bu dönemde 7/24 vatandaşa hizmet veren belediyeler, devlet katkısından %25'lik kesinti yapılmasıyla mali açından sancılı bir sürece girdi.

2019 yılının ilk beş ayı ile 2020 yılının ilk beş ayı arasında %40 civarında yerel kayıp olduğuna vurgu yapan Belediye Başkanları, Hükümetin sağduyulu davranarak, yapılan kesintiyi geri ödemesi gerektiğini vurguladı.

Başkanlar, Belediyeler Birliği’nin de bu sorunda katkısı olduğunu, kendilerini temsil etmediğini savundu.

Hükümetin hiçbir şekilde kendileriyle iletişime geçmediğini ve destek de olmadığını ifade eden Başkanlar, “Katkı olmadığı gibi bir de kesinti yapıldı” dedi.

Başkanlar salgın sürecinde belediyelerin öneminin bir kez daha ön plana çıktığını belirtti.

Hükümetin aldığı kararla Mart, Nisan ve Mayıs aylarında katkı paylarından %25 kesinti yapılan belediyeler ciddi bir kayıpla karşı karşıya kaldıklarını, zaten zorda olan mali yapılarının daha da sıkıntıya girdiğini söyledi.

Başkanlar, bundan en çok da kırsal kesim belediyelerinin etkilendiğinin altını çizdi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü:

“Hükümet kesinti kararı ile çok yanlış yaptı”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, salgın sürecinin 60 gün sürdüğünü anımsattı. Bu riskli süreçte hükümetin belediyelerden yüzde 25 kesinti yaptığına dikkati çeken Güngördü, rutin işler dışında çöp ve temizlik işlerinin sürdüğünü kaydetti.

Hijyen konusunda da Girne Belediyesi’nin ciddi paralar harcadığını kaydeden Güngördü, “Garantina otellerin, personelinin maske, eldiven ihtiyaçları karşılandı. İdari izinli çalışan personeli işe çağırdık, hükümet böylesi bir dönemde yüzde 25’lik kesinti kararı ile çok yanlış yaptı” dedi.

“Kesintileri hızlı bir şekilde ödemelerini bekliyoruz”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, “Salgın sürecinde Yeni Liman’dan giriş yapan yüzlerce kişi oldu. Buralarda ciddi temizlikler yapıldı, karantina otellerin temizliği, görevli personelin maske, eldiven ihtiyaçları karşılandı. Belediyemizin bu süreçte rutin harcamalarında yüzde 10 artış oldu. 4 Mayıs itibarı ile açılıma giderken, bütün kamu kuruluşları hijyen olarak yardım istediler. Havuz bakımları, yarım kalmış çukurların yanı sıra sivrisinekle mücadele kapsamında da kendi personelimle mücadele etmeye devam ediyoruz. Personel salgın sürecinde idari izinli sayıldı, işe çağırdık. Yüzde 25’lik kesintiyi zaten onaylamadık, sürdürebilirliliği mümkün olamaz. 3 aylık süreç doldu, bu ciddi meblağlar oluşan kesintinin geri dönüşünü hızlı bir şekilde almak istiyoruz.”

Salgın sürecinde ada genelinde bütün belediyelerin personelleri ile inanılmaz bir gayret harcadıklarını ifade eden Güngördü, “Devletin, hükümetin olmadığı yerde belediyeler bu süreçte hep oldu. Covid-19 sürecinde tüm belediyeler alnının akıyla çıktı. Bu büyük mücadele süreci belediyelerin bir kez daha güçlendirilmesi gerektiğini ispatladı” dedi.

Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Barbaros:

“Kasamıza yüzde 25 eksik para girdi”

Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Barbaros, covid-19 sürecinde tüm belediyelerin kendi üzerine düşen görevi yerine getirdiğini kaydetti. Belediyelerin bu süreçte vatandaşın mağdur olmaması için 7/24 çalıştığını ifade eden Barbaros, üç aylık pandemi sürecinde belediyenin kasasına yüzde 25 eksik para girdiğini bunun da ciddi meblağlar içerdiğini söyledi.

“Bu kesinti kabul edilir bir kesinti olamaz”

Pandemi sürecinde Belediyeler Birliği’nden de yardım geldiğini, personelin hijyen ve temizlik açısından elinden geleni yaptığını kaydeden Barbaros, yüzde 25’lik kesintinin kabul edilir bir kesinti olmadığını belirtti.

Barbaros, “Belediyeler zaten zor durumdaydı, bu kesinti ile daha da zora itildi. Üç aylık kesintinin en kısa sürede geri ödenmesini bekliyoruz.”

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler:

“Gelirler düştü, giderler arttı”

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, üç ay gerçekleşen yüzde 25’lik kesintinin Haziran ayında yapılmayacağını söyledi. Pandemi döneminde çalışanların maaşlarından kesinti yapılmasının doğru olmadığını ifade eden Karavezirler, canla başla 7/24 çalışan belediye çalışanlarının bu süreçte büyük bir özveri ile çalıştıklarının altını çizerek “önce sağlık” dediklerini belirtti.

“Tahsilatta bir iyileşme var”

Ali Karavezirler, mali durumda bu süreçte gözle görülür bir şekilde düşüş yaşandığını ifade ederek açılıma gidildikten sonra tahsilatta bir iyileşme olduğunu, iyileşmenin devam etmemesi halinde sıkıntı yaşanacağını ifade etti.

Üç aylık süreçte mali kaybın yüzde 25 olduğunu bunun da ciddi bir rakam oluşturduğunu kaydeden Karavezirler, “Pandemi sürecinde gelirler düştü, giderler arttı. Hijyen konusuna her belediye gibi büyük bir önem gösterdik ve giderlerde ciddi bir artış yaşandı. Belediyelere katkı yapılması gerekirken, katkılar kesildi.”

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya:

“Belediyelerin hizmetleri elzem hizmet sayılmadı”

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, belediyenin yaptığı hizmetlerin elzem hizmet sayılmadığını belirterek yüzde 25’lik kesintiye gidildiğini kaydetti.

Kaya, yüzde 25’lik kesintinin yanı sıra geçmiş döneme ait sigorta borcu olan belediyelerin sözleşme yaptığını onların da bu süreçte kesildiğini anımsattı. Pandemi sürecinde en büyük yükün belediyelerde olduğuna dikkati çekti ve ilk günden itibaren alınması gereken önlemleri aldıklarını söyledi.

“1 Milyon 355 bin TL eksik ödeme aldık”

Aziz Kaya, üç aylık yapılan kesinti ile 1 Milyon 355 bin TL eksik ödeme aldıklarını ifade ederek, başka ödeme planlarını öteleyerek diğer yükümlülüklerini yerine getirdiklerini ifade etti. Pandemi sürecinde belediyenin ciddi giderleri olduğuna da dikkati çeken Kaya, yardım paketlerinin bir kısmını kendi bütçelerinden bir kısmını ise gelen yardımlarla elde ettiklerini söyledi.

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ:

“Pandemi sürecine hükümet felaketi de eklendi”

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, yüzde 25 kesintinin yapılmaması gerektiği halde yapıldığını ifade etti. Aktuğ, Lapta’da sel, yangın ve virüse hükümet felaketinin de eklendiğini belirterek, “Felaketlerin yaşandığı bir süreçti. Yüzde 25 kesintinin 420 bin TL aylık kayıp yaşandı ve bu 1 Milyon 260 bin TL olarak belirlendi. Bu kesinti personelin 2 aylık maaşı. Pandemi sürecinde belediyelere yapılan kesintiler yakışmadı” dedi.

“Rutin işler aksadı, yıprandık”

Covid-19 salgın sürecinde belediyelerin verdiği rutin hizmetlerin aksadığını, sokak temizlikleri yanın da alt yapı çalışmalarının da yapılamadığına değinen Aktuğ, “Salgın sürecinde belediyelerin ne kadar önemli olduğu hususunda hem fikir olduk. Bu süreçte rutin işler durdu, sadece vatandaşın çağrılarına ve onlara odaklandık. Bu süreç bizi yıprattı yerel gelirlerimizde Ocak-Haziran ayları içinde yüzde 35-40 yerel kaybımız var.”

Salgın sürecinde 103 bin TL yardım toplandı…

Aktuğ, pandemi sürecinde yüzde 25’lik kesintinin yapılarak belediyelerin çıkmaza itildiğini belirterek, yasanın güncellenerek belediyelerin daha güçlü olması gerektiğini kaydetti.

Covid-19 sürecinde vatandaşa yapılan yardımları kendi bütçelerinden yapmadıklarını 15 Mart-29 Mayıs tarihleri arasında 103 bin TL yardım topladıklarını ifade eden Aktuğ, “Taleplere cevap verecek şekilde yardımlarımızı yaptık. İlaç yardımının yanı sıra belediyemiz Sosyal Hizmetler görevlisi gibi çalıştı” dedi.

Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun:

“İşçilerimizin maaşından %15 kesinti yapmak zorunda kaldık”

Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, salgın sürecinde çalışmaya devam eden, hatta her zamankinden çok daha fazla emek veren belediyelerden çok büyük bir kesinti yapıldığını vurguladı. %25 kesinti ile ellerindeki gelirin ancak personel maaşını ödemeye yettiğini anlattı. “Hükümet destek olacağına köstek oldu. Dünyada her ülke destek paketleri açıklarken, bizde olan da elimizden alındı” diye konuştu.

Coşkun, Koronavirüsünde ‘devlet meydanda yokken, biz halkın içindeydik’ dedi, her şeye rağmen hizmette olduklarını hatırlattı. “İşçilerimizin maaşından %15 kesinti yapmak zorunda kaldık, bu bizi çok üzdü…” diyen Coşkun, hükümetin kesintiyi belediyelere geri ödemesi gerektiğini savundu.

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi:

“Ödül beklemedik, ama kesinti yapılmamalıydı”

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar’ın, hiçbir belediyeyi düşünmeden hareket ettiğini kaydetti. Çelebi, salgın nedeniyle tam mesaiyle işçilerin çalışmaya devam ettiğini, sadece veznedarların hizmet vermediğini hatırlatarak, buna rağmen bir ‘ödülle’ karşılaştıkları kinayesinde bulundu. İşlerinin, sorumluluklarının ve masraflarının arttığı bu dönemde, ödül veya katkı beklemediklerini dile getirirken, “Ancak elimizdeki de alındı. Kesintiyi kabul etmemiz mümkün değildir. Para kavgası yapacak değiliz, ancak belediye bizlerden hiç kesinti yapmamalıydı” şeklinde konuştu.

“Belediyeler Birliği Başkanı, kırsal belediyeleri ateşe attı”

Çelebi, hükümetin açıklama yaparak ‘Belediyelerle görüşüldü’ dediğini, ancak böyle bir şey olmadığını söyleyerek, bunun sorumlusunun Belediyeler Birliği Başkanı olduğunu vurguladı.

“Kırsal belediyeleri ateşe attı, üzerine bir de kesinti yapıldı. Bu süreçte tam çalışan işçilerimizi nasıl eksik ödeyelim? Tamamen ödedik. Ancak devlet, kimseye sormadan gelirimize el koydu” dedi.

Çelebi, tüm hijyen kurallarına uyduklarını, her işletmeyi ilaçladıklarını, dezenfekte ve gıda yardımlarının maliyet yarattığını da hatırlattı.

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş:

“Kesinti geri ödenmeli”

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, salgın sürecinde giderlerin arttığını belirterek, gıda paketleri, akaryakıt, ilaç desteği, dezenfektasyon gibi hizmetlerde bulunduklarını anlattı. Öztaş, halkın geçim sıkıntısını düşünerek bazı vergileri de durdurduklarını ifade etti. Büyük sıkıntılar yaşandığını dile getirirken, “Katkı beklerken kesinti yapıldı. Her zamankinden fazla çalıştık, mesai kavramı gözetmedik. Ödemelerde zorluk çektik. Kaybımız büyük” dedi.

“Hükümetin hiçbir katkısı ne yazık ki olmadı”

Öztaş, yapılan kesintilerin geri ödenmesi gerektiğini ifade ederek, devletin ödemesi gereken bazı hizmet bedellerini de hala ödemediğini vurguladı. Hiçbir hükümet makamının kendileriyle iletişime geçmediğini söyleyen Öztaş, gelirleri ile personel maaşı ve borç ödemeye yöneldiklerini, yatırım yapmak için kaynak ayıramadıklarını kaydetti. Hükümet yetkililerinin tekrar oturup sağduyuyla belediyelerin durumunu görüşmesi gerektiğini dile getirerek, “Hükümetin hiçbir katkısı ne yazık ki olmadı. Ancak en azından alacaklarımız verilmeli” diye konuştu.