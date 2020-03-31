Belediyeler Birliği’nden hükümete çağrı: “%25 kesinti kabul edilemez”

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu ve Genel Kurulu, 27 Mart Cuma günü yaptığı ve Corona Virüs mücadelesi ile hükümetin açıklamış olduğu Ekonomik Tedbirler Paketi’ni değerlendirdiği toplantıda aldığı kararları, öneri ve taleplerini hükümete iletti.

Birlik’ten yapılan açıklamada, Belediyelerin bu süreçte elzem olarak görülen hizmetlerine devam ettiğine değinilirken, hükümetten destek beklendiği ve %25’lik kesintinin kabul edilemez olduğu vurgulandı. Bu uygulamadan geri dönülmesi talep edilirken, belediyelerin halihazırda mali sıkıntısı olduğu ifade edildi.

Belediyeler Birliği açıklaması şu yönde:

“Belediyelerimizin içinde bulunduğu mali sıkıntıların bilinmesine rağmen %25 kesintinin yanında Corona virüs (COVİD 19) ile mücadele kapsamında 14/03/2020 tarihinde kısmi sokağa çıkma yasağı ile birlikte tahsilat oranlarımız %80 azalmıştır. Şu anda mücadelemizin aktif olan en önemli bacağı Belediyelerimizin Sağlık Birimlerinin Hijyen ve İlaçlama, Kolluk Birimlerimizin Gıda dağıtımı, Market denetimleri ve Güvenlik güçlerimize destek birimi olarak görev yapmakta olup Temizlik birimlerimizin çalışmaları da aksatılmadan devam ettirilmektedir.

Bu görevleri yerine getiren çalışanlarımızın maaşlarını ödeyemeyecek veya kesintili ödeyecek duruma getirilmemiz halinde Devletimizin bu mücadelede büyük bir özveriyle sahada mücadele eden üç ayağından birinde büyük bir motivasyon kaybına uğrayacağını ve bu süreçte personelimizi çalışmakta zorlanacağımızı belirterek bundan da ülkemizin büyük zarar göreceği gerçektir. Ayrıca Devletimizin Maliyesinin bulunduğu durumunu dikkate alarak bu bilinçle kötü günleri atlatabilmek adına aşağıdaki öneri ve taleplerimize acilen çözüm bulunması için tarafınıza arz ediyoruz.”

Belediyeler Birliği’nin hükümete öneri ve talebi:

“Devlet Payından kesilen %25’lik oranın kesilmesi kabul edilemez. Ancak kesilmesi gerekli bir durum ise Maliyenin kesinti oranı kadar her Belediyeye temlik vererek faizleri de Belediyeler Birliği tarafından karşılanmak koşuluyla bankalardan borçlandırılmalarının sağlanması.

Askeri Su paralarının, Trafik cezalarının ve bunun gibi harçların Belediyelerimize ödenmesi veya maliye Bakanlığı ile mahsuplaştırmaya gidilmesi.

Su tahsilatımızın bu süre zarfında yapılamayacağını düşünerek su dairesine (DSİ için) ödememiz gereken su paralarından 6 ay için kesinti yapılmaması.

Bu güne kadar Belediyeler bütçelerinden karşılanan sağlık ve hijyen malzemesi ekipmanlarının bundan sonraki süreçte Belediyelerimizin ve kamu kuruluşlarının ihtiyaçları Devlet tarafından sağlanması.

Maliye Bakanlığı ile Belediyeler arasında önceden yapılan Vergi, Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı borçlarımızla ilgili protokollerin askıya alınması.

Belediyelerimizin Bankalara olan borçlarının 3 ay boyunca ertelenmesi.

Belediyelerimizin Genel Kurul Kararı İle Kendi Bütçelerinden Alacağı Tedbirler

1. Her türlü sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve festivallerin 2020 yılı sonuna

2. Tüm Dernek, Birlik ve Spor kulüplerine yardım kaleminin 2020 yılının sonuna kadar dondurulması.

3. Su borcundan dolayı abonelerimizin suyu 3 ay boyunca kesilmeyecektir.”