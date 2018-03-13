Belediyeler anıt mezarı için harekete geçti

YENİDÜZEN gazetesi Genel Müdür ve Yayın yönetmeni Cenk Mutluyakalı’nın Kamran Aziz ile ilgili bugün köşesinde taşıdığı, “Mezarı dahi yapılamadı, al yemeni kaldı” yazısı etkili oldu. K.T. Belediyeler Birliği, Kamran Aziz’in anıt mezarının yapımını üstlenmeye hazır olduğunu duyurdu.

K.T. Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Köle imzasıyla yapılan açıklama şu şekilde:

Kıbrıs Türk kültürünün en önemli yapı taşlarından, unutulmaz ezgilerimizin bestekarı ve ülkemizin ilk kadın eczacılarından, geçtiğimiz yıl ebediyete uğurladığımız Kamran Aziz’in anıt mezarının yapılmamış olması, sayın başkanımız ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği tarafından üzüntü ile izlenmiştir.



Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği olarak Kamran Aziz hanımının anıt mezarının yapılmasını üstlenmeye hazır olduğumuzu, bu yönde merhumun ailesi ve ilgili sivil toplum örgütleri ile de görüşerek işbirliği içerisinde hareket edebileceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.



Sayın Başkanımız bu teklifimizi iletmek üzere, Kamran Aziz’in değerli kızkardeşleri, ülkemizin ilk kadın hemşirelerinden Türkan Aziz’i ziyaret edecektir.

