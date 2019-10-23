Belediyede avlusuna yıldırım düştü!

Devrim DEMİR

Geçitkale’de önceki gün öğle saatlerinde şiddetli yağmurla birlikte belediye yakınlarına yıldırım düştü. Geçitkale Belediyesi avlusuna düşen yıldırım, binada büyük hasara neden oldu. Kamera sisteminin yanında, telefon santrali ve bina içindeki elektronik eşyalar büyük zarar gördü.

İlk tespitlere göre 18 bin TL’lik maddi hasar meydana geldiği tespit edildi.

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, YENİDÜZEN’’e konuştu.

İLK TESPİTLERE GÖRE 18 BİN TL’LİK HASAR… YENİDÜZEN’e bilgi veren Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, belediye binası avlusuna düşen yıldırımın büyük hasara yol açtığını, ilk tespitlere göre 18 bin TL’lik hasar oluştuğunu açıkladı

Özdeş: “Her şey yandı tahsilât bile yapamıyoruz”

YENİDÜZEN’e konuşan Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, yağışların önceki gün öğle saatlerinde bölgede etkili olduğunu söyledi. Özdeş, belediye binasında her şeyin yandığını, tahsilât dahi yapılamadığını belirtti.

Belediye binası yakınlarına düşen yıldırım sonucu kamera sisteminin ve telefon santral sisteminin yandığını ifade eden Öztaş, bina içinde televizyon, buzdolabı, bilgisayarların tamamen kullanılmaz hale geldiğini kaydetti.

Hasar tespitinin henüz netleşmediğini de belirten Öztaş, düşen yıldırımın ciddi bir hasara neden olduğunu söyledi.