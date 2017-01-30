Lefkoşa Belediye Tiyatrosu yine muhteşem bir oyunla seyircisini selamlayacak. 4 Şubat Cumartesi saat 20.00’de başlayacak ve her Cuma – Cumartesi devam edecek “Kim Bay Schmitt” oyununun türü kara komedidir.

“Kim Bay Schmitt” oyununda, Bay ve Bayan Belier evlerinde sıradan bir akşam yemeği yerken, bir anda telefon çalar. Fakat onların ne bir telefonları ne de telefon abonelikleri vardır. Telefondaki kişi, Bay Schmitt’i aramaktadır. Tek perdelik kara komedi oyunun yazarı Sebastien Thiery, çevirmeni Ebru Kara, yönetmeni ise Nehir Demirel’dir. Oyunda; Osman Ateş, Özgür Oktay, Barış Refikoğlu, Pınar İnandım, Umut Ersoy ve Nejdet Serkan Sadıkoğlu rol alıyor. Oyunun yönetmen yardımcılığını ve müzik seçimini Osman Ateş, dekor/kostüm tasarımını Özlem Deniz Yetkili, ışık tasarımını Fırat Eseri, afiş / broşür / fotoğraflarını Umut Ersoy, dekor realizatörlüğünü Rıza Şen, ışık uygulamasını Salih Kanatlı, efekt uygulamasını Mehmet Eseri ve sahne amirliğini Mehmet Demir yapıyor.

“Kim Bay Schmitt” oyunu izleyenleri hem güldürecek hem düşündürecek niteliktedir. 4 Şubat Cumartesi akşamından itibaren her Cuma ve Cumartesi saat 20.00 de Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda sahnelenecektir.Detaylı bilgi ve rezervasyon için; 22 78782