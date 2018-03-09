Belediye tesislerine çirkin saldırı!

Alsancak Belediyesi sosyal tesisleri, kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradı.

Belediyeye ait iki ayrı tesiste 2 gün arayla camlar kırıldı, kamera ve asma tavan söküldü…

Alsancak Belesiyesi’nce yapımı devam eden Milli Park’taki kafe ve Mare Monte’deki işletme binası hasara uğratıldı.

Alsancak Belediyesi Başkanı Fırat Ataser, “Gece gündüz demeden daha iyi daha güzelini sunmak için çalışırken, yaptığımız sosyal tesis ve işletmelerimize kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıda bulunulmuştur. Bu yapılan hareketler bizi yolumuzdan değil yolumuzda daha hızlı hareket etmemizi sağlar” açıklamasında bulundu.

YENİDÜZEN’e konuşan Başkan Ataser, ciddi maddi hasarın meydana geldiğini ve konunun polise aktarıldığını ifade etti.

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