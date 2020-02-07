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Belediye personelinin üzerine traktör sürdü, tutuklandı

Belediye personelinin üzerine traktör sürdü, tutuklandı

Derince köyünde çalışma yapan belediye ekipleri personelin üzerine traktör süren R.M.K. tutuklandı

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Derince’de dün Atatürk Caddesi üzerinde bulunan otobüs durağının Yenierenköy Belediyesi çalışanları tarafından yerinden sökülüp kamyona yüklenmeye çalışıldığı sırada, R.M.K. (E-56) durağın kendisinden izinsiz sökülmesine sinirlenerek, kullanımında bulunan traktör ile söz konusu otobüs durağına kasıtlı olarak vurup belediye çalışanı Vural Ersoy’un sağ ayak baldır kısmından yaralanmasına sebep oldu. Bahse konu şahıs tutuklandı. 

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