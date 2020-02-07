Belediye personelinin üzerine traktör sürdü, tutuklandı
Derince köyünde çalışma yapan belediye ekipleri personelin üzerine traktör süren R.M.K. tutuklandı
A+A-
Derince’de dün Atatürk Caddesi üzerinde bulunan otobüs durağının Yenierenköy Belediyesi çalışanları tarafından yerinden sökülüp kamyona yüklenmeye çalışıldığı sırada, R.M.K. (E-56) durağın kendisinden izinsiz sökülmesine sinirlenerek, kullanımında bulunan traktör ile söz konusu otobüs durağına kasıtlı olarak vurup belediye çalışanı Vural Ersoy’un sağ ayak baldır kısmından yaralanmasına sebep oldu. Bahse konu şahıs tutuklandı.
Bu haber toplam 189 defa okunmuştur
Etiketler : yenierenköy, traktör, darp
Önceki ve Sonraki Haberler
İlgili Haberler