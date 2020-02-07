Belediye personelinin üzerine traktör sürdü, tutuklandı

Derince’de dün Atatürk Caddesi üzerinde bulunan otobüs durağının Yenierenköy Belediyesi çalışanları tarafından yerinden sökülüp kamyona yüklenmeye çalışıldığı sırada, R.M.K. (E-56) durağın kendisinden izinsiz sökülmesine sinirlenerek, kullanımında bulunan traktör ile söz konusu otobüs durağına kasıtlı olarak vurup belediye çalışanı Vural Ersoy’un sağ ayak baldır kısmından yaralanmasına sebep oldu. Bahse konu şahıs tutuklandı.