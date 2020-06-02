Eski Girne Belediyesi Başkanı Sümer Aygın, Belpaz Şirketi’nde aşırı istihdama gidildiğini, belediyede ise ‘yasalar zorlanarak’ bir belediye daha yaratıldığını savundu.

Aygın, altı sene önce başkanlığı bıraktığı halde isminin belediyede alındığını, bu nedenle açıklama yapmak istediğini belirtti. Görev yaptığı dönemde, bir proje olarak Belpaz şirketini kurduklarını doğrulayan Aygın, amacın deneyim kazanan gençlerin sonrasında belediyede boşalan kadrolara atanması olduğunu söyledi.

Bu nedenle şirketteki personeli, belediye personelinden daha az sayıda bulundurduklarını, ancak şimdi ise şirkete belediye çalışanlarının iki katı fazla istihdam yapıldığını ifade etti.

Bunun ileride istihdam yapılmasını zorlaştıracağını belirterek, çalışanları da ayrıştıracağını vurguladı.

“Belpaz Şirketi Belediyenin ihtiyaç duyduğu şehirdeki kol gücü ve teknik eleman ihtiyaçlarıyla ilgili istihdamlara yoğunlaştırılmıştı eskiden... Şimdi ise yasalar zorlanarak Belediye içinde farklı bir Belediye oluşturulmuştur…

Zaman içinde Belediye Kadrolarının müsait duruma gelmesi ve küçük ülkemizde insanlar arasındaki yakın ilişkiler nedeniyle Belpaz Şirketinde ilkesel ve kuralcı davranmanın mümkün olamayacağını gördük.

Bu nedenle, çalışanlardan kimseyi mağdur etmeden kadrolamayı gerçekleştirmek için adım attık… Önce 9, sonra 116 Belpaz çalışanını Belediyeye aldık, sonra geriye kalan ve kadro yetersizliği nedeniyle (çok az sayıdaki çalışanı) 2014 seçimlerinden hemen sonra Belediye bünyesine alıp, Belpaz Şirketini kapatma konusunda prensip kararı oluşturduk, ancak mümkün olmadı.

Aygın’ın tam açıklaması şu şekilde:

“Sendikanın da son açıklamasında hatırlattığı gibi, yeni gelen yönetimin şiddetle çok eleştirdiği Belpaz şirketiyle ilgili seçim zamanı verdikleri sözleri tutup, bu şirkette kalan az sayıdaki çalışanı da mağdur etmeden Belediye bünyesine alınacağını ve Kurumlaştırdığımız Girne Belediyesini daha da güçlendirecekleri konusunda ki sözleri hala hatırlanmaktadır.

Bırakın güçlendirmeyi, oluşturduğumuz her yönüyle güçlü mevcut kurum berhava edilmiştir.

Belediye Başkanlığının son açıklamasında kendisinin seçim zamanı eleştirdiği Belpaz şirketine yüzlerce yeni istihdam yaptığını ve bu şirketi eski yönetim kurmuştu diyerek eğer bir hata varsa bu eski yönetimin suçludur demeğe getirmek gayreti içinde olduğunu görmekteyiz… Belpaz Şirketi bir projeydi ve her proje gibi günü geldiğinde sonlandırılması gerekirdi... Şimdi oraya istihdam edilen yüzlerce çalışanın güvenceye kavuşturulması istihdamı yapanların omuzunda ve vicdani sorumluluğundadır...

Biz dönemimizde yaptığımız yüzlerce değil yüz civarındaki istihdamı, Belediye kadrolarına alarak büyük oranda görevimizi yaptık. Hem de Belediyeye yeni bir Mali yük getirmeden. Çalışanlar arasında ayırım yapmadan...

“Seçilmişlerin bahane üretme lüksü olamaz”

Belediyede örgütlü sendikaya gelince, o dönemde çok değerli sendika yöneticilerine kimseyi mağdur etmeyeceğiz yönünde söz vermiştik, Büyük oranda sözümüzün arkasında durduk, şimdi görevde olan değerli sendika yöneticisi arkadaşlar keşke ismimizi telaffuz etmeden önce o dönemi iyice irdeleseydiler. Açıklamasıyla bir gün önce kendilerini eleştiren ve beni ima ederek sorumluluktan kaçmaya çalışan Belediye yönetimi ile ayni hedefi suçlayarak, ayni algıyı yaratmamış olurlardı…

Saygıdeğer Girne Halkı bilmelidir ki Belediyemiz mali konularda olduğu gibi halkımız İçin öncelikli ve büyük sorun olan trafik, arıtma tesisi gibi hayati yatırımları yapabilme, sorun çözebilme kabiliyetini de kaybetmiştir. Bundan sonra sığınılacak mazeret elbette eski yönetim, nüfus çoğaldı ve hükümet yapmıyor yanında covid-19 ve %25 kesintiler olacaktır.

Seçilmişlerin bahane üretme lüksü olamaz.

Yönetenler bilecekler ki, şehirler yalan söyleyerek, öfke, kin ve nefretle, tehditlerle yönetilemez…

Belediye meclisi üyeleri bilecek ki, Girne Belediyesinde Başkan tarafından yapılan tüm işlerden en az onun kadar sorumludurlar... Belediye çalışanlar bilecekler ki, sendikalarına, günlük hesaplarını bir yana bakarak sahip çıkmakla, birlik ve beraberlik içinde olurlarsa güvencede olabilirler...

Sendika bilecek ki, Belediye olsun, şirket olsun herkesi kucaklayarak, emek ve hak mücadelesinde ancak toplumumuza sahip çıkılabilir…

Tarihe düştüğümüz bu notu gerek Belediyenin gerekse Sendikanın açıklamalarında ismim geçtiği ve /veya ima edildiği için siz değerli halkımızla paylaşmak mecburiyetinde bırakıldığım İçin anlayışınıza sığınır, herhangi bir polemik peşinde olmadığımın bilinmesini rica ederim.”