Belediye ekipleri kantini mühürledi

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Girne Anafartalar Lisesi’nde kantin krizi yaşanıyor. Okulun kantinini bulunduran kiracının sözleşmeyi yerine getirmediği iddia ediliyor. Okul müdürü Erbil Hüryaşar, konu ile ilgili olarak YENİDÜZEN’e açıklamalarda bulundu. Hüryaşar, okul kantininde kantincinin sağlık karnesi olmadığını belirterek, Girne Belediyesi’ni göreve çağırdı.

Girne Anafartalar Lisesi Okul Müdürü Erbil Hüryaşar; “Yapılan hareket kabul kesinlikle kabul edilebilir değildir. Benim isteğim sözleşmedeki şartları yerine getirsinler. 830 Öğrencinin olduğu bir okulda sağlık karnesiz eleman çalıştırmak kabul edilemez.

Hüryaşar: “830 öğrencinin bulunduğu bir okulun kantininde sağlık karnesiz eleman çalıştırmak kabul edilemez”

Girne Anafartalar Lisesi Okul Müdürü Erbil Hüryaşar, konu ile ilgili olarak YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada, kantini kiralayan kişinin sözleşmeyi yerine getirmediğini belirterek, 830 öğrencinin bulunduğu bir okulun kantininde sağlık karnesiz eleman çalıştırmak kabul edilemez bir durum olduğunu ifade etti. Hüryaşar; “Yapılan hareket kabul kesinlikle kabul edilebilir değildir. Benim isteğim sözleşmedeki şartları yerine getirsinler. 830 Öğrencinin olduğu bir okulda sağlık karnesiz eleman çalıştırmak kabul edilemez. Okullar açılalı 40 gün oluyor ancak henüz sağlık karneleri eksik. Bunlara Girne Belediyesi Sağlık ekipleri nasıl izin veriyor. Bunlar için bizim isteğimiz sağlık karnesi, çalışma izinleri sağlanmalı. Eğitim Vakfı satış fiyatlarına uymalarını istiyoruz. Bunun dışında başka bir talebimiz yok. Ben durumu Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı müsteşarına ve Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı’na bilgi verdim” ifadelerini kullandı.

Okul Aile Birliği; “Değerli velilerimiz, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve halkımız bu yıl Anafartalar Lisesi Kantinini kiralayan sahsın bugüne kadar hiç bir sorumluluğunu yerine getirmemesine, okul kantinindeki fiyatların dışarıdaki fiyatlardan pahalı olmasına, sağlık karnesiz eleman çalıştırmasına, çalışanların çalışma izni olmamasına ses çıkarmayan ilgilileri göreve davet ediyoruz.”

“Okul müdürümüzü sonuna kadar destekliyoruz”

Girne Anafartalar Lisesi Okul Aile Birliği de konu hakkında dün bir açıklama yaptı. Açıklamada, okul kantininin yapılan sözleşmeyi yerine getirmediği ifade edildi. Kiracının okul müdürü Erbil Hüryaşar’ı arayıp tehdit ettiğini iddia eden Okul Aile Birliği, yetkilileri göreve çağırdı.

Yapılan açıklama şöyle;

“Değerli velilerimiz, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve halkımız bu yıl Anafartalar Lisesi Kantinini

Kiralayan sahsın bugüne kadar hiç bir sorumluluğunu yerine getirmemesine, okul kantinindeki fiyatların dışarıdaki fiyatlardan pahalı olmasına, sağlık karnesiz eleman çalıştırmasına, çalışanların çalışma izni olmamasına ses çıkarmayan ilgilileri göreve davet ediyoruz. Bunlar yetmezmiş gibi okulda öğrencilerinin hakkını korumaya çalışan öğretmenler ve okul idaresine saldırmayı alışkanlık haline getiren Kantini kiralayan şahıs bugün (24.10.2019 tarihinde) saat 14.56’da cep telefonundan Okul müdürümüzü arayarak tehdit etmiş ve kendisinin isterse okul müdürünü okuldan gönderebileceğini söyleme cüretini göstermiştir. Bizler ANAFARTALAR LİSESİ OKUL AİLE BİRLİĞİ OLARAK, Kantini Kiraya veren KIBRIS TÜRK EĞİTİM VAKFINI, MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI’NI, Okul Kantinlerini denetleyen GİRNE BELEDİYESİ’Nİ Göreve davet ediyoruz.

Belediye ekipleri kantini mühürledi

Girne Belediyesi Sağlık Birimi ekiplerinin, bugün sabah saatlerinde Anafartalar Lisesi'ne giderek, çalışanların sağlık karnesi bulunmadığı için kantini mühürlediği öğrenildi.