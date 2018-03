Belediye Başkanı Nidai Güngördü’den ‘GİRNE FOTOĞRAFI’: “Olumsuzlukların sebebi kent merkezindeki yığılmadır”

Fehime ALASYA

Bu kez Belediye Başkanı Girne’yi anlattı… Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü kendi gözünden, ‘GİRNE’NİN DURUMUNA İLİŞİN FOTOĞRAFI’ ortaya koydu.

Hayata geçirilen projeler veya gelecek icraatlarını anlatan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, haziran ayında yapılacak olan yerel seçimler için aday olacağını açıkladı.

Kentteki sıkıntılara değinen Güngördü, gelecek projelerinden söz etti.

Kentle ilgili öngörülerini paylaşan Güngördü, trafik, okul yetersizliği, alt yapı çalışmaları gibi pek çok konuyu irdeledi.

Arıtma, trafik, altyapı gibi birçok alandaki olumsuzlukların, kent merkezindeki yığılmadan kaynaklandığını belirten Güngördü, en önemli sorunlarının plansızlık ve emirnameler olduğuna değindi.

YENİDÜZEN: Belediyenin mali durumuna ilişkin bir değerlendirme alabilir miyiz?

Nidai Güngördü: “ Göreve geldiğimden beridir, personel, bütçe ve mali yapı konusunda çalışmalara önem verdik. Hiçbir çalışanımızın eksik sosyal sigorta veya ihtiyat sandığı borcu yoktur. Bunun yanında Belediyemiz bünyesinde bulunan ve park bahçe işlerinde çalıştırılan, Belpas Yatırım Şirketi’nin çalışanlarının da eksik yatırımlarını tamamladık. 73 işçinin yaklaşık 2 Milyon TL borç vardı, bunlar eski borçlardı, zamanında yatırım yapılmadan işçi çalıştırılmış, biz şirket yönetimi olarak bunu 17 ayda ödeyip kapadık. Bu alanda borcumuz kalmadı.

Tüm işçi ve personellerimizin yatırımları düzenli olarak yapılıyor.

Tüm belediyelerde olduğu gibi bizim de elektrik kurumuna borcumuz var. Bununla ilgili çeşitli temaslarımız var. Buna karşın tüm güncel borçlarımız ödeniyor.

Geriye dönük yatırımlar, borçlar konusunda ise belediyeler birliği olarak toplu görüşmelerimiz var.”



Göreve geldiğimden beridir, personel, bütçe ve mali yapı konusunda çalışmalara önem verdik. Hiçbir çalışanımızın eksik sosyal sigorta veya ihtiyat sandığı borcu yoktur. Bunun yanında Belediyemiz bünyesinde bulunan ve park bahçe işlerinde çalıştırılan, Belpas Yatırım Şirketi’nin çalışanlarının da eksik yatırımlarını tamamladık. 73 işçinin yaklaşık 2 Milyon TL borç vardı, bunlar eski borçlardı, zamanında yatırım yapılmadan işçi çalıştırılmış, biz şirket yönetimi olarak bunu 17 ayda ödeyip kapadık. Bu alanda borcumuz kalmadı. Tüm işçi ve personellerimizin yatırımları düzenli olarak yapılıyor. Tüm belediyelerde olduğu gibi bizim de elektrik kurumuna borcumuz var. Bununla ilgili çeşitli temaslarımız var. Buna karşın tüm güncel borçlarımız ödeniyor. Geriye dönük yatırımlar, borçlar konusunda ise belediyeler birliği olarak toplu görüşmelerimiz var.” YENİDÜZEN: Trafik konusunda ne gibi öngörüleriniz var?

Nidai Güngördü: “ Girne Belediyesi’ne sorulmadan 10 katlı bina izinleri verildi. Binalar bitti, insanlar yerleşti, ortalama her ailede en az 2 araba olduğunu düşünürsek de bu yoğunluğun nedeni sanırım açıkça ortada.

Girne’de batı çevre yolu bizim sıkıntımızı çözdü diyebiliriz fakat doğu çevre yolu olmaması, şehir içindeki kaosa neden oluyor.

Lefkoşa ve batı bölgelerinden gelen akışı, şehir içine sokmadan, paralel doğuya geçememesi, şehir içindeki trafik sorununun başlıca nedenidir. Bu konuda devletimizden çok büyük şikayetlerimiz var. Bir an önce bu konu gündeme getirilmeli ve çözülmeli. O zaman trafiğimiz şehir içinde inanılmaz rahatlayacaktır.

Ulaşım master planımız ile şehir içinde düzenlemelere zaten başladık. Bu plan bizim rehberimizdir. Bizi esas sıkıntıya koyan doğu çevre yolunun olmamasıdır.

Bize 1 Nisan tarihinde bu çalışmaya başlanacağı söylendi, umarız öyle olur…”



Girne Belediyesi’ne sorulmadan 10 katlı bina izinleri verildi. Binalar bitti, insanlar yerleşti, ortalama her ailede en az 2 araba olduğunu düşünürsek de bu yoğunluğun nedeni sanırım açıkça ortada. Girne’de batı çevre yolu bizim sıkıntımızı çözdü diyebiliriz fakat doğu çevre yolu olmaması, şehir içindeki kaosa neden oluyor. Lefkoşa ve batı bölgelerinden gelen akışı, şehir içine sokmadan, paralel doğuya geçememesi, şehir içindeki trafik sorununun başlıca nedenidir. Bu konuda devletimizden çok büyük şikayetlerimiz var. Bir an önce bu konu gündeme getirilmeli ve çözülmeli. O zaman trafiğimiz şehir içinde inanılmaz rahatlayacaktır. Ulaşım master planımız ile şehir içinde düzenlemelere zaten başladık. Bu plan bizim rehberimizdir. Bizi esas sıkıntıya koyan doğu çevre yolunun olmamasıdır. Bize 1 Nisan tarihinde bu çalışmaya başlanacağı söylendi, umarız öyle olur…” YENİDÜZEN: Girne’deki okul sıkıntısına değinecek olursak neler söyleyebilirsiniz?

Nidai Güngördü: “Emirnameler başımızı ağrıtan en önemli konu… 1 Gecede on kata, 7 kata çıkarılan mahalleler oldu. Bu sayede trafik, otopark, yeşil alan miktarı, okullarınız, her şeyiniz altüst olur çünkü konutlarda yaşayan insan sayınız darmadağın olur. tüm bu plansızlık içerisinde de Okul sorunumuzu konuşabiliriz. Yıllarca Girne için hiçbir öngörüde bulunmadık. Bu şehirde hastanedeki personel de okuldaki personel de postanedeki personel de, vatandaş da şikayetçi…

Nüfusumuz 33 bin kusur deniliyor ama en az 85 bin kusurdur. Bu bağlamda tabi ki yeni okullara ihtiyacımız var. Mevcut okullarımız artık ek bina kaldırmıyor, bunu sosyal olarak da düşünmeliyiz.

Bizim belediye olarak yeni okul yapma konusunda çeşitli girişimlerimiz oldu. Okul konusu çok acil ele alınmalı. Bölgedeki kamu okullarına çok büyük katkılarımız oldu, yeni yılda da yeni bir ilkokul yapalım, 23 Nisan İlkokulu’nu da trafiği de rahatlatalım. Merkez dışına okullar yapıp, toplu taşımayı güçlendirelim. Bir an önce bu konu ele alınmalı, bu hükümet kurulduktan sonra herkes baskı unsuru olacak ve doğru, bilimsel çözüm bulacağız. Belediye her türlü mali desteğe hazırdır.”



“Emirnameler başımızı ağrıtan en önemli konu… 1 Gecede on kata, 7 kata çıkarılan mahalleler oldu. Bu sayede trafik, otopark, yeşil alan miktarı, okullarınız, her şeyiniz altüst olur çünkü konutlarda yaşayan insan sayınız darmadağın olur. tüm bu plansızlık içerisinde de Okul sorunumuzu konuşabiliriz. Yıllarca Girne için hiçbir öngörüde bulunmadık. Bu şehirde hastanedeki personel de okuldaki personel de postanedeki personel de, vatandaş da şikayetçi… Nüfusumuz 33 bin kusur deniliyor ama en az 85 bin kusurdur. Bu bağlamda tabi ki yeni okullara ihtiyacımız var. Mevcut okullarımız artık ek bina kaldırmıyor, bunu sosyal olarak da düşünmeliyiz. Bizim belediye olarak yeni okul yapma konusunda çeşitli girişimlerimiz oldu. Okul konusu çok acil ele alınmalı. Bölgedeki kamu okullarına çok büyük katkılarımız oldu, yeni yılda da yeni bir ilkokul yapalım, 23 Nisan İlkokulu’nu da trafiği de rahatlatalım. Merkez dışına okullar yapıp, toplu taşımayı güçlendirelim. Bir an önce bu konu ele alınmalı, bu hükümet kurulduktan sonra herkes baskı unsuru olacak ve doğru, bilimsel çözüm bulacağız. Belediye her türlü mali desteğe hazırdır.” YENİDÜZEN: Yerel seçimlerde yeniden aday mısınız? Vaatlerinizden söz edecek olursanız?

Nidai Güngördü: “Evet adayım… Geldiğimizde verdiğimiz vaatlerin birçoğunu yerine getirdik. Daha da süren çalışmalarımız var, devam ediyor. İmar planıyla ilgili, trafik sorunuyla ilgili adıma attık, kentteki kaldırım eksikliği için seferberlik başlattık, tonlarca asfalt döktük, kanalizasyon borusu döşedik, sağlıksız borulara savaş açtık. Kendi öz kaynaklarımızla bunları yaptık. Hayvan barınağı kazandırdık, açık pazarı halka ne iyi şekilde sunduk, belediye plajlarının sayısını ikiye çıkardık, olan plajın kapasitesini büyüttük, kente sanat galerisi kazandırdık, kent müzesi de yolda… Birçok çocuk parkını aktif hale getirdik, kent kurultayları düzenleyerek çeşitli konuları ele aldık, çalışmalar yaptık. Kültür sanata önem verdik, yer altı çöp konteynerleri almaya başladık, okullara, yaşlı ve gençlere önem verdik, köy festivallerimizin seviyesini yükselttik, engelli otobüsü aldık, kaldırımları engellilere göre düzenliyoruz, ülkemizin vefat eden değerli isimlerini belirli projelere vererek yaşatmaya çalıştık…

Yapamadıklarımız ise; Büyük bir park ve rekreasyon alanı yaratmak… Elimizde yeterli büyüklükte arazi yoktu, bu konuda çeşitli girişimlerimiz var.

Kordon boyu projemiz var, projesi hazır, uygulamaya geçemedik. Şehrin ihtiyacı olan katlı otopark yapamadık. Bu çalışma için de elimizde arazi olmadığı için girişime geçemedik. Taslak projemiz var fakat uygun bir yer arayışı içerisindeyiz. Bunu mutlaka çözmemiz lazım.

Belediye bünyemizde aile danışma merkezi kuruyoruz, en geç mart ayı gibi hayata geçecek, ardından da kadın sığınma evi için çalışmalarımız başlayacaktır. ”

Girneli, dertli

Girne Belediyesi’nin işleyişini YENİDÜZEN’e değerlendiren bölge sakinleri ise dert küpü…

Trafik, ulaşım, eğitimdeki yetersizliklerden, alt yapı sorunlarına dek pek çok konuda dert yanan Girne sakinleri, acilen ele alınması gereken konuları dile getirdi.

Hemen hemen tüm vatandaşların, yollarda yapılan kazı çalışmalarından şikayetçi olduğu gözlemlenirken, vatandaş, bu çalışmaların neden bir türlü bitmediğini, sürekli aynı alanların kazıldığını anlamakta zorlandığını ifade ediyor.

Plansız ve çarpık yapılaşmadan yakınan Girne sakinleri, birçok olumsuzluğun bu yüzden doğduğuna işaret ederek. Çözüm önerileri sundu.

Merkezi yerler ve mahalle aralarında çok fazla sorun olduğundan yakınan bazı vatandaşlar, en fazla park yeri ve trafik sorunu bulunduğunu kaydetti.

Otopark sorunu herkesin dilinde…

Girne’deki oto park sorunu ise genç, yaşlı, kadın, erkek, tüm kesimin dilinde… Ücretsiz oto park isteyen vatandaş, trafiğin de bu sayede rahatlayacağı inancında.

Oto park ve trafik sorunu yanında okul talebinde de bulunan birçok vatandaşın önceliğinde ise yeni okulların yapılması yer aldı.

Derhal çalışmalar başlatılmalı

Girne için daha fazla okul yapılması gerektiğini belirten vatandaşlar, bu konuda derhal çalışmaların başlatılması gerektiği inancında.

Toplu taşımanın güçlendirilmesi gerektiğine de dikkat çeken vatandaş, belediyenin daha sık otobüsler koyarak insanları toplu taşımaya itmesi gerektiğini savundu.

“Bazı bölgelerde yolda yürünecek kaldırım bulamıyorsunuz” diyen vatandaşlar, ara mahallelerin daha fazla ilgi görmesi gerektiğini düşünüyor.

GİRNE’DE YAŞAYANLAR NE DEDİ?

Cafer Hasanoğlu: “Yapılan icraatlar sözde kalıyor”

“İzinsiz, çarpık yapılaşma engellenemedi. Mahalle aralarında çok sıkıntılar var. Kazı yapılıyor, sonra yeniden kazılıyor, tüm bölgeler defalarca dökülüp kazıldı, plansız ilerleniyor. Yapılan icraatlar sözde kalıyor.

Kazı alanları önceden yol gerisinden bildirilmiyor, gidip kazı alanına sıkışıyoruz. Trafik deseniz başa bela…”

Engin Şengün: “İyi bir belediye işleyişi var ama yeterli değil”

“Bence Girne’de trafiği rahatlatacak çalışmalar derhal ele alınmalı. Ardından yüksek binalar… Eskiye göre daha iyi bir belediye işleyişi var ama yeterli değil, daha fazla ileri vadeli düşünülüp, ona göre yatırımlar yapılmalı. Park yeri sorunu çok büyük dert. Ücretsiz park yeri alanları ile vatandaş da trafik de rahatlatılmalı…”

Cem Demirel: “Girne için daha fazla okul yapılmalı”

“Bence Girne’deki en önemli konu okullardır. Tabi konu buraya gelene dek alt yapıdan tutun da imara kadar pek çok sorun tüm bu olumsuzlukları tetikliyor. Eğitime destek verilmeli, Girne için daha fazla okul yapılmalı. Belediye bu konuda her zaman her olanağı ile arkamızda olacağına dair söz verdi, onlara güveniyoruz. Ama bir an önce çalışmalar başlatılmalı. Merkez dışına yapılacak okullar, Girne trafiğini de rahatlatacak. Bunun için de iyi bir toplu taşıma şart…”

Sibel Küçük: “Yol sorunu gerçekten çok önemli, araç park yerleri deseniz ayrı bir dert”

“Yol sorunu gerçekten çok önemli… Yollar delik deşik, trafik alt üst… Bir an önce bu konuda bir girişim yapılmalı. Araç park yerleri deseniz ayrı bir dert… Olan parklar ya dolu ya ücretli, yolda trafikte seyretmeye, bir yere gidip park etmeye korkuyoruz.”

Emine Yaşar: “Çok katlı oto parklar, ücretsiz park alanları yapılmalı”

“Lütfen artık bu trafik sorununu çözün, çözülmesi gerek. Bu hal içinden çıkılmaz bir duruma dönüştü. Girne’de yaşamak, Girne’ye gelmek işkenceye döndü. Trafikte yol almak ayrı bir dert, park yeri bulmak ayrı. Yetkililer bizi yaya olarak gezmeye teşvik ediyor. Çok katlı oto parklar, ücretsiz park alanları yapılmalı.”

Hülyanur Tembel: “Belediye ücretsiz park yapmalı, insanları toplu taşımaya itmeli”

“Yol sorunu gerçekten çok önemli. Park sorunu ve toplu taşıma sorunları da çok önemli. Belediye ücretsiz park yapmalı, daha sık otobüsler koyarak insanları toplu taşımaya itmeli. Her yer bina, park yerleri de yok, tüm bunlar denetim altına alınmalı. Toplu taşıma yapılsa trafik çok rahatlayacak.”

Fatih Kar: “Engelliler için Girne’de yaşamak, yolda yürümek bir zulüm…”

“Kaldırımlar ve yollar çok büyük sorun. Bazı bölgelerde yolda yürünecek kaldırım bulamıyorsunuz. Hele ki engelliler için Girne’de yaşamak, yolda yürümek bir zulüm… Park yerleri yetersiz. Özellikle merkezi yerlerde araç park yeri bulmak bir marifet. Tüm bunlar giderilmeli”