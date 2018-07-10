Belçika çikolatasında uyuşturucu

Belçika çikolatasıyla uyuşturucu ticareti yapmaya çalışan 28 yaşındaki Kıbrıslı Rum Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 3 yıl hapse çarptırıldı.

Politis’in haberine göre, Belçika Posta İdaresi, göndericisi belli olmayan ancak alıcısı Larnakalı Aleksandros Vafiadis görünen bir paketten şüphelenmesi üzerine yapılan kontrolde, toplamda bir kilo ağırlığında, çikolata ambalajına sarılmış on kalıp hint keneviri reçinesi tespit etti.

Belçikalı yetkililerin paketi Kıbrıs Cumhuriyeti'ne göndermesi üzerine Kıbrıs Posta İdaresi’ninn Vafiadis’e, postası olduğu yönünde bildirimde bulunduğu ve iki gün sonra paketini almak üzere postaneye giden Vafiadis’in Polis Narkoktik Şube ekipleri tarafından tutuklandığı belirtildi.

Ekim 2017’de gerçekleşen olayla ilgili dava Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Makheme, uyuşturucuyla ilgili sabıkası bulunan Vafiadis’in, hakkındaki ‘uyuşturucu ithal etmek, satmak ve kendi kullanmak amaçlı tasarrufunda bulundurmak’ suçlamasını kabul etmesini hafifletici neden sayarak 3 yıl hapisle cezalandırdı.