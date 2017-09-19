Belça’da her iki markette yılda 40 ila 60 bin TL açık!..

Ayşe GÜLER

KTAMS, KTÖS, BES ve LTB’nin ‘ortak’ kuruluşu Belça Ltd’nin altında hizmet veren her iki markette ayrı ayrı 20-30’ar bin TL ‘açık’ çıktığı tespit edildi.

Toplam açığın 40 ila 60 bin TL’ye ulaşması kurumu harekete geçirdi, ‘özel güvenlikle’ marketler mercek altına alındı.

Mali yönden kurumu gerileten, binlerce TL’lik açığın nedenini bulabilmek için hem mal alımlarında hem de gün boyunca markette güvenlik görevlilerinden 2 ay boyunca hizmet alınsa da herhangi bir tespit yapılamadı.

Öte yandan Mali Polis de dahil, Polis Genel Müdürlüğü içerisinde bu konuda başlatılan herhangi bir soruşturma olmadığı da öğrenildi.

YENİDÜZEN’e konuşan Belça Ltd Genel Müdürü Varol Öztuğ ise yaşanılanları ‘rutin olaylar’ olarak değerlendirdi, mali durumu etkileyecek bir şey olmadığını savundu.

2 AY GÖREV YAPTILAR, TESPİT YOK!... Mali yönden kurumu gerileten, binlerce TL’lik açığın nedenini bulabilmek için hem mal alımlarında hem de gün boyunca markette güvenlik görevlileri 2 ay boyunca hizmet alınsa da herhangi bir tespit yapılamadı.

Özel güvenlik görevlileri 2 ay görev yaptı…

Marketlerde her yıl oluşan açığın nedenini bulabilmek için Belça Ltd, özel güvenlik hizmeti veren bir şirketten hizmet aldı.

Anlaşma sonrası açık veren marketlere özel güvenlik görevlileri yerleştirildi.

Çalışanlar dışında marketlere gelen mal alımları da didik didik edildi, ancak herhangi bir bulguya rastlanmadı.

2 ayın sonunda özel güvenlik görevlilerinin işine son verildi.

ÖZTUĞ: “RUTİN ŞEYLER”… Belça Ltd Genel Müdürü Varol Öztuğ, kurum altında hizmet veren iki markette her yıl 20-30’şar bin TL’lik açık oluştuğunu söyledi, ‘rutin olaylar’ olarak değerlendirdiği durum nedeniyle kurumun mali yapısının etkilemediğini savundu

Belça Ltd Genel Müdürü Varol Öztuğ: “Her markette böyle şeyler yaşanıyor, Belça her yıl açık veriyor”

Belça Ltd Genel Müdürü Varol Öztuğ, kurum altında hizmet veren iki markette her yıl 20-30’şar bin TL’lik açık oluştuğunu söyledi, bu durumun önüne geçebilmek için özel güvenlik şirketi ile anlaştıklarını ifade etti.

Marketlerde görev yapmaya başlayan özel güvenlik çalışanlarının denetim yaptıklarını ancak herhangi bir tespitte bulunmadıklarını belirten Öztuğ, 2 aylık sürenin ardından hizmet alımını durdurduklarını açıkladı.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Öztuğ, “Bu durum sıra dışı bir şey değildir. Her yıl, başımıza geliyor, her markette de böyle olaylar yaşanıyor” şeklinde konuştu.

Öztuğ, kurumdaki açığın ‘hırsızlık veya yolsuzluk’ ile ilgisi olmadığını da savunarak, bu tür olayların ‘rutin’ olduğunu ifade etti.

“Binde 3 ila 5 arasında ‘çalıntı veya kayıp’ payı…”

Teknik olarak bilgi de paylaşan Öztuğ, yıllık bütçeye binde 3 ila 5 arasında ‘çalıntı veya kayıp’ payının ayrıldığını, bu payın içerisine markette bozulan ürünlerin de dahil edildiğini kaydetti.

Öztuğ, tespit edilen açığın kurumun mali yapısına zarar vermediğini de savundu, “Belça kuruldu, kuralı böyle. Bunu her market göze alır…” dedi.

“Güvenlik kamerası da taksanız, bu tür olayların önüne geçemezsiniz. Yine de olacak…” şeklinde konuşan Öztuğ, “Her gün 10 çocuk marketten ödemen bir şey alsa, yılsonunda bu açık ortaya çıkar. Bu açığı önleyebilir miyiz diye baktık ama güvenlik görevlileri de hiçbir şey tespit edemedi” dedi.