Bekleyen derviş muradına henüz ermemiş…

Girne-Lapta Yolu’nda keşmekeş yıllardır devam ediyor…

Sabahları ve akşamları kenetlenen trafik sinirlerin yıpranmasına, akaryakıt israfına yol açıyor…

Senelerdir yol yapılacak diye bekleniyor ama olan bir şey yok.

Yol var da, çift gidiş, çift geliş olması için bekleniyor…

Buna aşırı ihtiyaç var.

Alsancak (Karava) ve Lapta nüfusu yıllar içinde artmış ancak yol aynı yol olarak hizmet vermeye çalışıyor ancak olmuyor.

Girne Çevre Yolu biter bitmez, Karaoğlanoğlu (Ayyorgi)-Alsancak Çemberi’nde yol hemen kilitleniyor…

Kilometrelerce kilitli yolda arabalar Karaoğlanoğlu’dan Alsancak ve Lapta’ya gitmeye çalışıyor…

Ve sonrası var tabii…

Karşıyaka (Vasilya), Geçitköy, Çamlıbel, Tepebaşı veya sahil boyunca Kayalar, Sadrazamköy.

Söz konusu tıkalı yol bir yerde rahatlamaya başlıyor… Ayyorgi’den Karava’ya gidene kadar oldukça kilitli olan trafik Deniz Kızı Otel civarlarında biraz da olsa rahatlıyor…

Tabii bu Girne’den Alsancak-Lapta tarafına giderken oluşan ve öğleden sonra iş çıkışlarında oldukça sıkışan trafiğin durumu…

Bir de sabahları iş girişi var ki o da yine özellikle Alsancak civarında kilitli bir şekilde yine Deniz Kızı Otel civarlarında nispeten rahatlayan bir keşmekeş olarak devam ediyor.

Deniz Kızı civarında iki yönlü rahatlayan trafiğin nedenini ben çözemedim ama konunun uzmanları ve özellikle iki belediyenin yani Alsancak ve Lapta’nın başkanları bu konuyla ilgili çalışma yapmışlardır.

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İki belediye yakın zamanda bölge sakinleriyle birlikte eylem de yapmışlar, yine o günlere dair bazı yakın ilgiler olmuş, daha sonra Ulaştırma Bakanı da bölge esnafıyla da bir toplantı yapmış, yolun projesini masaya koymuşlar ama yine de ortada bir aktivite yok.

Ne zaman olacağı da belli değil.

Büyük oranda bu pasifliğin nedeni yolun bütçesidir diye düşünüyorum ama bu yol için bir yerlerden kaynak yaratmak da zor değil diye tahmin ediyorum.

O kadar ihtiyaç dururken 152 imam-müezzin istihdamı yapacak olanlar okullar için, hastaneler için, yollar için de para bulabilirler sanırım!..

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Hani Lefkoşa-Girne yolu vardı…

6 etap olarak yapılacaktı hani…

İlk iki etabı bir yılı aşkın bir zaman sonra açılmış ama öyle bir açılmış ki hatırlayacaksınız 4 canın sel sularına kapılıp gitmesine neden olacak bir şekilde açılmıştı. O olayın, soruşturmanın bir sonucu da henüz ortada yok.

Bu yolu hatırlatmamın sebebi 6 etap olması planlanan yani Girne’den Lefkoşa’ya kadar yenilenmesi planlanan ama henüz 2 etabı tamamlanan, diğer 4 etabın ise olup olmayacağı belli değilken ve yolda biraz alt yapı problemlerinin dışında bir problem yokken, eğer varsa oradaki kaynağın Girne-Lapta yoluna ayrılması gayet mümkündür.

6 etaplık bir proje varsaydı, muhakkak ki ayrılan bir de bütçesi vardı diye düşünüyorum. Yoksa da o kaynağın geleceği bir yer vardı herhalde… O kaynağın bu yola aktarılması neden olmasın!?

Girne Çevre Yolu’nun bittiği yerde trafik kilitleniyor, sürücüler kilitlenen yolu aşabilmek için alternatif yollara sapmak durumunda kalıyorlar. Bu kez o yolların trafiği artıyor



Camilere istihdam

Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi, 152 imam münhaliyle ilgili açıklama yaptı ve geçici statüde çalışanların yapılacak sınavla kadrolanacaklarından bütçeye ek külfet getirmeyeceğini söylemişler… Yalnız bu 152 münhalin hepsi de geçicilerle mi doldurulacak şeklinde açık bir ifade yok. “1996 yılından beridir Din İşleri Dairesi’ne din görevlisi alınması için münhal açılmamıştır. Bu süre zarfında emeklilik vs. gibi nedenlerle din görevlisi eksikliği ortaya çıkmış, birçok camide namaz kıldıracak din görevlisi bulunmamaktadır. Bazı yerlerde cenaze namazı, cuma namazı, teravih namazı ve bayram namazları gibi ibadetleri yaptıracak görevli bulunamaz hale gelmiştir” şeklinde açıklamada yer alan ifadeler de bu geçicilerin dışında sanırım önemli oranda yeni istihdam yapılacağını söylemektedir. Madem ki namaz kıldıracak görevli yok demek ki geçicilerin dışında önemli sayıda istihdam olacaktır. Bu da şu demektir ki var olan imamlar-hocalar cami yapım hızına yetişemedi. İmam olmadan cami oldu ama öğrenciler kiralanan başka okulların sınıflarına taşınırken okul yaptıracak para bulunamıyor. Böyle bir politika(sızlık) dışarıdan nasıl görülür acaba! Aklımızdan şüphe edenler mutlaka ki vardır.

Not: Vakıflar eski YK Başkanı Hüseyin İnan da yaptığı açıklamada, Örgüt’ün yaptığı açıklamanın doğru olmadığını belirterek, 2004 döneminde camilere istihdam yapıldığını hatırlattı.



