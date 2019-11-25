“Beklenmedik her kadın ölümü araştırılmalı”

CTP Milletvekili Sıla Usar, “Kadına şiddet artmıyor. Kadına şiddet görünür hale geliyor” dedi, şiddeti önlemek için kadınları güçlendirmek gerektiğini de vurguladı.

CTP Milletvekili Sıla Usar, 25 Kasım’ın kadına şiddete karşı ses yükseltildiği ve dayanışmanın ve farkındalığın artırıldığı bir gün olduğunu söyledi. Usar, “Kadına şiddet artmıyor. Kadına şiddet görünür hale geliyor” dedi.

KKTC’de 10 yılda 20 kadının cinayete kurban gittiğini anımsatan Usar, “Polis, intihar gibi, kaza gibi beklenmedik her kadın ölümünün ardında gizli bir şiddet olup olmadığını araştırmak durumundadır. Buz dağının görünen kısmıyla yetinmemeliyiz” şeklinde konuştu. Ülkede kadın sığınma evinin bir tane olduğuna dikkat çeken Usar, “Kadınların şiddete maruz kaldığında gideceği yer yok. Ve unutmamalıyız ki şiddeti sadece kadın değil çocuklar da görüyor. Devlet sığınma evleri konusunda çalışma başlatmalı. Devlete saygınlık yurttaşların fikir özgürlüğünü kısıtlayıcı hareketlerle sağlanamaz” dedi.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin bütçesinin ve personelinin yetersizliğine işaret eden Usar, Cinsiyet odak noktaları, şiddeti önleme merkezleri yapılabileceğini, bunların zor olmadığını, Toplumsal Eşitliği Dairesi’ni güçlenmesi için CTP olarak üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Şiddeti önlemek için kadınları güçlendirmek gerektiğini de vurgulayan Usar, “Toplumsal cinsiyet eşitliği kadın meselesi değil. Bunu toplum olarak ilke edinmeliyiz yoksa kadına şiddet engellemez” dedi.

Sucuoğlu: “Şiddet gören kadınlar rakamların çok üzerinde. Bunu biliyoruz”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, kadına şiddetin sadece Kuzey Kıbrıs’ta değil, dünyada önemli bir sorun olduğunu söyledi.

Faiz Sucuoğlu, “Şiddet gören kadınlar rakamların çok üzerinde. Bunu biliyoruz” dedi. Sucuoğlu, son 9 yılda KKTC’de 21, son 15 yılda Güney Kıbrıs’ta 30’un üzerinde kadın cinayeti yaşandığını belirtti.

Sucuoğlu, bakanlık bünyesinde 7/24 ve on call hizmet veren Alo 183 Kadına Yönelik Şiddet ve Çocuk İstismarı İhbar Hattı’na son 1 yılda bin 961 arama geldiğini söyledi.

“Bu aramaların 67 adeti şiddet mağduru kadınlardan oldu” diyen Sucuoğlu, Alo 183 İhbar Hattı’na gelen ihbarların, ilgili birimlere ve Polis Genel Müdürlüğü altında oluşturulan Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Birimi’ne aktarıldığını söyledi.

Sucuoğlu, bu ihbarlar sonucu, 2019 yılının ilk yarısında 62 kadına Sosyal Hizmetler Dairesi’nin hazırladığı raporlar ışığında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Barolar Birliği ile yapılan işbirliği protokolü çerçevesinde adli yardım desteği verildiğini aktardı.

Sucuoğu, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi aracılığıyla risk altındaki kadınlar için, Vakıflar İdaresi ile işbirliği yapılarak, kira desteği sağlandı. 19 şiddet mağduru kadın Sığınma Evi talebinde bulundu. Lefkoşa Türk Belediyesi ile yapılan istişareler ile Belediye’ye ait kadın sığınma evine yerleştirildi” dedi.

İkinci sığınma evinin Gazimağusa’ya, üçüncü sığınma evinin Girne’ye yapılması hedeflerine işaret eden Bakan Sucuoğlu, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin yasası konusundaki sıkıntılar nedeniyle müdür gibi bazı atamaların buraya yapılamadığını söyledi.

Sucuoğlu, “Şiddeti normalleştirmemeli, sessiz kalmamalıyız. Sessiz kalırsak dozu artar. Bir daha oldu, başka olmaz düşüncesine kapılmayın. Şiddete uğrayan kadınlara 24 saat hizmet vermeye, haklarını savunmaya devam edeceğiz. Lütfen bize ulaşın” dedi.