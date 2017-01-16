Didem MENTEŞ- Fehime ALASYA

Ülke insanın yıllardır şifa aradığı Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin poliklinik servisindeki ‘numara’ çilesi bitmedi. Adanın dört bir yanından tedavi olmak amacıyla sıra numarası almaya gelen yurttaşlar, zifiri karanlıkta yollara düşmeye devam ediyor.

Her gün yüzlerce insanın akın ettiği poliklinikte ‘sıra numarası alma’ eziyeti alışagelmiş bir durumda...

“Bu durumun değişeceği yok”

Poliklinikteki sıra numarası ve randevu sisteminin aynı şekilde devam ettiğinden yakınana yurttaşlar, YENİDÜZEN’e konuştu.

Bazı vatandaşların zifiri karanlıkta gelerek sıra numarası aldığı için yıllardır bu eziyetin yaşandığına dikkat çeken vatandaşlar, bu durumun önüne geçilemediğinden yakındı.

Bazı bölümlerde çok sıra beklemediklerini ancak bazı bölümlerde ise saatlerce sıra beklediklerini ifade eden bir kısım vatandaş,

Doktorların saat 9.00’da iş başı yapmasına rağmen saatlerce sırada beklemekten dert yanan yurttaş, “yıllardır bu durum devam ediyor, değişeceği de yok” dedi.

“Randevu alıyoruz ama yine epeyi sırada bekliyoruz”

Vatandaşlar, işi olan insanlar için randevu sisteminin iyi bir uygulama olduğunu ancak randevu için yine sıra numarası alınması gerektiğini eleştirerek, “randevu alıyoruz ama yine epeyi sırada bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Bir kısım yurttaş hastanede uzun süre beklememek için özel hastane ve kliniklerde tedavi olmaya gittiklerini dile getirirken, kimi de ekonomik açıdan hastaneye gelmeyi tercih ettiğini belirtti.

Vatandaşlar, tahlil ve eczane bölümlerinden memnuiyetlerini dile getirirken, genel olarak hastanenin daha düzenli ve sistemli çalışmasını temenni ettiler.

Vatandaşlar ne dedi? Vatandaşlar ne dedi?

Kezban Keskin: Sabah erkenden geldik işimizi bitirmemiz saat 10.00’u geçti

“Sabah erken saatlerde geldim, çocuğu baktıracaktım, ben de kendi tahlillerimi yapacaktım. Göz doktoru için sıraya girdik, bekledik. Sabah erkenden geldik işimizi bitirmemiz saat 10.00’u geçti. Gelirken kimse randevu almamız gerektiğini de söylemedi. Kimisi randevu alın diyor kimisi almayın, bazı bölümlerde randevu şart, bazılarında şart değil… Ne yapacağımızı bilmeden erkenden geliyoruz. Çalışan insanlarız ve her gün hastaneye gelme imkânımız olmuyor. Çocuğu randevu almadan göz bölümünde doktora gösterdik ama ben tahlillerimi yapamadım. Tahlil bölümü randevulu çalışıyormuş… Ya randevuludur ya randevusuz, biri öyle biri böyle olmaz ki! Üstelik insanlar gündüz vakti rahatsızlanıp geldiği zaman acile bakınamıyor, poliklinikte de randevusuz olduğu için doktora görünemiyorsa ne yapsın? Randevu kimi zaman düzeni oluşturabilir ama sağlık sektöründe bu nasıl olur bilemiyorum. Aniden rahatsızlandım, boğazım şişti, koştum geldim, randevum yoksa bakınamıyor muyum? Böyle iş olmaz bence…”

Ömer Yalçın: Ben emekli olduğum halde bunu yapıyorsam çalışan insanlar ne yapsın?

“Çoğu kez de özel doktorlara giderim, randevusuz bakınırım. Hastaneye gelmememin nedeni ise erkenden gelip saatlerce sıra beklemek istememem… Sabahın köründe gelip, saatlerce bekliyorsunuz, yazı var, kışı var… Ben emekli olduğum halde bunu yapıyorsam çalışan insanlar ne yapsın? Bu halka günah… Allah herkesin yardımcısı olsun. Onkoloji bölümünde hastamız var o yüzden buradayız, hastanenin genel olarak durumu iyi olmasa bile bazı bölümler yenilendiği veya yeni yapıldığı zaman çok iyi görünüyor. Örneğin onkoloji, yeni bir yapı, doktor eksikliği var, hasta çok doktor az ama yine de eskiye nazaran çok daha donanımlı. Karımı kanserden kaybettim, eski onkoloji bölümünü düşününce şükrediyorum. Keşke hastanede tüm bölümler böyle iyileştirilse de sıkıntı çekmesek. Doktorlarımız, hemşirelerimiz çok güler yüzlü. Doktor ve hemşire eksikliklerini gidersinler, bu insanları yıpratmasınlar”

Nebile Kondoz: Saatlerce beklemiştik, o günden sonra da hiç devlette bakınmaya gitmedim

“Hastaneye sadece ilaçlarımı almak ve tahlillerimi yapmak için geliyorum çünkü bu bölümler düzenli, sistemli ve randevulu çalışıyor. Tahlil yapacaksak önceden telefonda randevu alıyoruz, gelip saatinde yapıp çıkıyoruz. Akşam olmadan internetten de neticesini alıyoruz. Eskiye nazaran bunlar güzel ama keşke tüm bölümler böyle çalışsa. Bakınmak için dışarıda özel doktorlara gidiyoruz çünkü buraya gelip saatlerce sıra beklemek veya sıra numarası almak için gelmek istemiyoruz. Klinik çok kalabalık… Birkaç yıl önce gitmiştim, çok kalabalıktı, keşmekeş diz boyu idi, saatlerce beklemiştik, o günden sonra da hiç devlet hastanesinde bakınmaya gitmedim. Tahlil bölümünde olan sistem klinikte de olsa, sıra beklemeden, keşmekeş yaşamadan bakınabilsek neden özele gidelim ki? Sabah randevu ile tahliliniz yapılıyor, akşama internetten sonuçlarınız veriliyor, keşke devletin her alanında böyle çağdaş olabilsek…”

Zehra Güvenateş: Bazı hapları bulamasak da olsun…

İlaçlarımızı, haplarımızı sürekli hastaneden alıyoruz. Bugün de o nedenle buradayız. İlaç almak için çok uzun süre beklememize gerek yok. Bazı hapları bulamasak da olsun… Doktora bakınmak için sabah erken saatlerde gelir, sıra numarası alırız, biraz bekler muayene oluruz. Sanırım bu da çok normal…

İbrahim Güvenateş: Özele gidecek durumumuz yok, o yüzden keşmekeş de olsa katlanıyoruz

“İlaç almak veya bakınmak için birkaç saat bekliyoruz, sistemimiz çok iyi çalışmıyor belki ama vatandaşlar da üzerine düşeni yapmıyor. Her yana çöp atıyor, devlet malı diyerek hor kullanıyor. Sıra ve saygı bilmiyor. Sivil halk da sorumluluğunu bilmiyor. Özele gidecek durumumuz yok, o yüzden keşmekeş de olsa, sistemsiz de olsa katlanıyoruz”

Mehmet Fatih Kutlu: Randevu da alsanız sıra numarası almanız gerekir

“Polikliniğe sabah 7.00’de gelip sıra numarası alıyorum. Uzaklardan gelip saat 5.30- 6.00’da gelip de numara alanlar var. Geçen gün göz doktoru için sabah 7.00’de geldiğimde 13 numarayı aldım. 11 numaradan aşağı hiç almadım. Yalnızca ürologa geldiğimde aynı saatte 9 numarayı aldım. Ortopediye girdiğimde ise 11 numarayı aldım. Randevu aldığınız zaman da sıra numarası alıyorsunuz. Benim göz doktorumda yarına randevum vardı ama halettiğim için gitmeyeceğim. Ama saat 10:30’a randevu da alsanız sıra numarası almanız gerekir. O saat hangi numara varsa onu alırsınız. Ben Lefkoşa’dan geliyorum pek sıkıntı yok ama uzaktan gelen insanlar var ve onlar için işkence oluyor. Göz röntgeni çektirmem gerekirdi, beni yolladılar karşı binaya alt kata. Orada da çekilmezmiş yukarı çıktım sonra beni kayıt için tekrar aşağı yolladılar. İnsanların işini zorlaştırıyorlar, hastanede koşturtuyorlar”