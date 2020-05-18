Behiye Bı̇lgı̇ç hayatını kaybetti

Mağusa'da sakin Behiye Bı̇lgı̇ç (K-41), bugün saat 15:00 sıralarında evinde rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre başvurduğu özel bir hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile sevk edildiği Mağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.