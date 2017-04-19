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BEDİS’TE FAALİYETLER DURDU!

BEDİS’TE FAALİYETLER DURDU!

UBP-DP Azınlık Hükümeti’ne bir ara emri kararı daha! YİM’den BEDİS’e ARA EMRİ!

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Ayşe GÜLER

Yüksek İdare Mahkemesi, Bedi’s piknik alanının özel bir firmaya kiralanmasının ardından başlayan işlemler ile ilgili ara emri verdi, dava görüşülüne kadar bölgedeki faaliyetleri durdurdu.

İşlemlerin izinsiz olduğu gerekçesiyle Yeniboğaziçi Kadınlar Derneği tarafından Yüksek İdare Mahkemesi’ne açılan ara emri duruşması dün görüşüldü.

Yüksek İdare Mahkemesi Yargıcı Peri Hakkı huzurunda görüşülen dünkü duruşmada İddia Makamı

Başsavcılık adına Savcı İlter Koyuncuoğlu, Orman Dairesi ve Çevre Bakanlığı’na konuyla ilgili hukuki görüşü ilettiği ve ileri işlem yapılmadığına dair bilgi verdiği öğrenildi.

Yüksek İdare Mahkemesi, Bedi’s piknik alanının özel bir firmaya kiralanmasının ardından başlayan işlemler ile ilgili ara emri kararı verdi, dava görüşülüne kadar bölgedeki faaliyetleri durdurdu.

Koyuncuoğlu’nun ayrıca mahkemenin ara emri verilmesine itirazda bulunmayacağı beyanında bulunduğu da belirtildi.

Yüksek İdare Mahkemesi Yargıcı Peri Hakkı ise mahkemede aktarılan olgular ışığında davayla ilgili ara emri kararı üretti, bölgedeki işlemlerin dava görüşülüne kadar durmasına emir verdi.

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz duruşmalarda Yeniboğaziçi Kadınlar Derneği Başkanı Hidayet Özerinç ile Şehir Plancısı, Anıtlar Yüksek Kurulu Belediyeler Birliği Temsilcisi Merter Refikoğlu dinlenmişti.
Yeniboğaziçi Kadınlar Derneği Başkanı Hidayet Özerinç, Bedi’s piknik alanının özelleştirildiğini, ancak bu alanın 1. derece sit alanı olduğunu vurguladı, izinsiz olmasına rağmen bölgedeki yapılaşmanın devam ettiğini vurgulamıştı.

Şehir Plancısı, Anıtlar Yüksek Kurulu Belediyeler Birliği Temsilcisi Merter Refikoğlu ise Salamis Harabeleri ile çevresinin tarihi ve kültürel olarak korunması gerektiğine değinerek, 1. derece sit alanı ilan edilen bölgede en küçük bir çalışmada dahi Anıtlar Yüksek Kurulu’nun onayının gerektiğini kaydetmişti.

 

 

 

 

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