Bedis Piknik alnındaki yangına vatandaş müdahale etti

Akşam saat 21:00 sıralarında Bedis Piknik alanının arkasında yangın çıktı. Küçük çaplı yangına bölgede bulunan vatandaşlar müdahale etti.

Bölge sakinlerinden olan Halil Atabay, Mehdi Küçüksu ve Emin Atabay tarafından yangın södürülmeye çalışıldı.

İtfaiyenin erken müdahalesi ve vatandaşların çabasıyla yangın büyümeden söndürüldü.