‘Bedia Hanım Belgeseli' İzmirli sanatseverlerle buluştu

“Söz’ün Son Kadını: Bedia Hanım Belgeseli”, Yakın Doğu Üniversitesi, KKTC İzmir Başkonsolosluğu, İzmir Gazeteciler Cemiyeti ve Kıbrıs Türk Kültür Derneği İzmir Şubesi işbirliğinde İzmirli sanatseverlerle buluştu.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Genel Yönetmenliğini Yakın Doğu Üniversitesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fevzi Kasap’ın yaptığı belgeselde, Kıbrıs’ın ilk Türk kadın gazetecisi Bedia Okan Göreli’nin hayatının ele alındığı belirtildi.

Drama Yönetmenliğini Ömer Evre’nin ve Görüntü Yönetmenliğini Zeyde Yalıner Örek’in üstlendiği belgeselin gösterimi, seçkin bir davetli grubunun katılımı ile İzmir Gazeteciler Cemiyeti Lokali’nde gerçekleştirildi. Filmin gösterimine hayatı belgesele konu olan Kıbrıs’ın ilk kadın gazetecisi Bedia Okan Göreli’nin yanı sıra, Beria Okan Özoran’ın oğlu Prof. Dr. Yavuz Özoran, KKTC İzmir Başkonsolosu İpal Emin, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen ve yönetim kurulu üyeleri, Kıbrıs Türk Kültür Derneği İzmir Şubesi Başkanı Mehmet Haksever ve dernek üyeleri, Okan Ailesi ile İzmir’de yaşayan Kıbrıslı Türkler katıldılar.