Bedesten'de Latin rüzgarı esecek

Estrellas Latinas De Chipre Latin Orkestrası, yarın akşam Lefkoşa Bedesten’de halka açık, ücretsiz konser verecek. Konser saat 20.30’da başlayacak.



Orkestranın menajeri Kybele Sibel Limberg tarafından yapılan açıklamada, “Tüm Latin severleri ve Ada genelindeki tüm Latin dans okullarını davet ediyor” denilerek şu ifadelere yer verildi:



“2001 yılında Latino Turco ile Kıbrıs'ta Latin müzik vizyonuna sahip tek grup olarak faaliyetlerine başlayan oluşum, 2017 de misyonunu tamamladığına inanır ve Latin çizgisinden ödün vermeden yeni bir açılım yapmaya karar verir. Müziğini Latin orkestralarının tınılarına uygun olarak zenginleştirmek ve sesini hem ulusal hem de uluslararası platformlarda daha çok duyurabilmek adına oluşum, kadrosunu 10 profesyonel müzisyene çıkartarak, Mayıs 2017'de Estrellas Latinas De Chipre ismiyle doğumunu gerçekleştirir. Repertuarımız İngilizce, İspanyolca ve Türkçe dillerinde Salsa, Mambo, Guaguanco, Charanga ve Bachata türü müziklerden oluşmaktadır.”



Orkestra şu üyelerden oluşuyor: “Vokal: Arkın Sayar, Maestro/Gitar: İbrahim Çetiner, Flut/Piccolo: Mehmet Sakarya, Trompet: Gökhan Açıkgöz, Saksafon: Mustafa Volkan, Trombon: Ahmet Altay, Tres: Tigin Aytaçoğlu, Bas Gitar: Hüsnü Doğacan, Bongo/Cajon: Serhan Öncal, Conga: Sonero Öncal.”