Bedeni tahakküm altına alan toplumsal baskıya karşı direnen bedenler

Mustafa Erkan

Performans, video, edebiyat ve fotoğraf eserlerinden oluşan ‘Deri Projesi Sergisi’, Art Rooms Galeri’de açıldı.

Oya Akın, Vasiliki Andreou, Ali Azhari, Pervin Yiğit, Nihat Özdal ve Giray Karahasan’ın çalışmalarının bir araya geldiği Skin Project sergisi Art Rooms’da 9 Mart Pazartesi akşamı açıldı.

Performans, video ve fotoğraf sergisi olan Skin Project, izleyiciyle buluşurken performans, sadece açılış gecesi 9 Mart’ta canlı olarak izlenebildi, daha sonra ise sergi salonunda video art olarak sergilendi.

Sergi, 15 Mart’a (bugün) kadar Salı gün hariç her gün 12:00-21:00 saatleri arasında Art Rooms Galeri’de ziyaret edilebilecek.

Sergi Projesini gerçekleştiren Oya Silbery’nin, sergi kataloğunda, Bedenin Dili – Derinin Söyledikleri başlığıyla bir yazısı yer aldı; “İlkel toplumlarda günümüz ‘çağdaş’ toplumlarına kadar birçok farklı inanç, gelenek ve kültürün etkisiyle beden sürekli olarak yeniden şekillendirilmiştir. Süreç içerisinde bedenin şekillendirilmesi, boyanması, süslenmesi, giydirilmesi ya da soyunması, toplumsal inanç, öğreti ve alışkanlıklar bağlamında normallik kazanmıştır.

Yüzyıllardır bedenlerimize yaptığımız müdahelelerin ne kadarı sosyal çevreden, ne kadarı estetik kaygılardan kaynaklanıyor, ne kadarını kendimiz için yapıyoruz acaba? Ruhumuzun içinde hapsolduğu bedeni saran tüm yaşanmışlığın kaydını tutan, bir anlamda bedenimizin belleği işlevini üstlenen derimiz değil midir? Beden üzerine önceden yazılmış yazıların parçalanma, yırtılma , sökülme girişimi, kayıtlı olanın silinmesine yönelik bir çaba mıdır aslında?”

Çalışmalarıyla izleyici önünde

Oya Akın’ın beden ve deri üzerine çalışma fikri bir yılı aşkın bir zamana dayanmaktadır. Akın, Nihat Özdal’ın ‘Deri’ isimli şiir kitabından seçilmiş dizelerini, performans sanatçısı Vasiliki Andreou ile birlikte derinin belleğini araştıran/sorgulayan bir performansa dönüştürdü.

Performansın görüntüleri ise Giray Karahasan tarafından bedene yakın bir gözün bakış açısıyla fotoğraflandı. Farklı disiplinlerdeki sanatçıları bir araya getiren serginin yazınsal bölümünü ise Pervin Yiğit’in beden ve toplum ilişkisini irdeleyen ‘Köprü Olarak Beden’ isimli deneme yazısı oluşturdu.

Sergide ayrıca Ali Azhari’nin kadın bedenini merkeze alarak hazırladığı, beden üzerindeki yaraları haksız sosyal aşağılanmalar tarafından oluşturulmasını, haz ve acı izlekleri üzerinden sorgulayan videosu da yer alıyor