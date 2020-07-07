'Bedelli askerlik için yeni açılımlar'

Bakanlar Kurulu, Bedelli askerliğe ilişkin düzenlemeler içeren Yasa Tasarısı’nı da onayladı, Meclis’e sevk etti.

Tasarı yasallaşırsa, özel statü kapsamında yurt dışında doğup büy6üyenler 31 Aralık 2022’ye kadar 1000 STG ödemeleri halinde askerlik görevini yerine getirmiş sayılacak. Tasarı, yükümlülüklerine yerine getiremedikleri için hak kaybına uğrayanların, belirli bir miktar ödeme yapması ile mükellefiyetlerine yerine getirmelerine imkan sağlanmasını da öngörüyor.

Bunun yası sıra Başbakan Yardımcısı Özersay’ın açıkladığı düzenlemede, yurt dışında eğitim veya çalışma maksadı ile bulunmaları hasebi ile özel statüden yararlananların, 15 günlük hizmetlerini yerine getirdikten sonra, 3 bin STG ödeyerek diğer 15 günü yapmadan mükellefiyeti yerine getirmiş sayılmaları ve özel statüde bedelli askerlik hakkı kazanmış ve 30 gün mükellefiyetleri olanlar, 6 bin STG ödeyerek yerine getirmiş sayılmaları da var.

Tasarı yasallaşırsa;