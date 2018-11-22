“Becerikli Kanguru” sahnelendi
Güzelyurt Belediyesi XV. Tiyatro Günleri devam ediyor
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Güzelyurt Belediyesi XV. Tiyatro Günleri devam ediyor. Bu çerçevede KKTC’de bulunan Mersin Büyükşehir Belediye Tiyatrosu, “Becerikli Kanguru” adlı çocuk oyununu sahneledi.
Güzelyurt Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, oyun dün Güzelyurt AKM’de 09:00 ve 11:00’de olmak üzere 2 kez oynandı.
“Becerikli Kanguru” adlı oyun bugün yeniden 09:00 ve 11:00 saatleri arasında yine Güzelyurt AKM’de sahnelenecek.
“Düğün ya da davul” cuma akşamı
Mersin Belediyesi Şehir Tiyatrosu, “Düğün ya da Davul” adlı yetişkin oyununu ise Cuma akşamı sahneleyecek.
Haşmet Zeybek’in yazdığı Ahmet Aksoy’un yönettiği oyun saat 20:00’de Güzelyurt AKM’de halka ücretsiz olarak oynanacak.
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Etiketler : Güzelyurt Belediyesi XV. Tiyatro Günleri , tiyatro, Becerikli Kanguru
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