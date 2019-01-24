Bebek cildi ‘Mutlu Bebekler Toplantısı’nda konuşuldu

Doğumdan itibaren özenli bir koruma ve bakım isteyen yenidoğan bebek cildi, 12 Ocak Cumartesi günü Kuzey Kıbrıs’ta gerçekleşen Mutlu Bebekler Toplantısı’nda konuşuldu. Bebek cildini yakından tanıyan ve ona uygun ürünler geliştiren Uni Baby, toplantıda yenidoğan konusundaki uzmanlığını paylaştı. Toplantıda Uni Baby ile birlikte Philips Avent de ortak sponsor olarak yerini aldı.

Uni Baby, yenidoğan konusundaki uzmanlığını paylaştı

Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu’nun desteği ile gerçekleştirilen toplantının ana başlıkları; besin alerjisi ve yenidoğanlara tıbbi müdahalede güncel yaklaşım konuları oldu. Toplantıya konuşmacı olarak katılan Uni Baby Danışman Doktoru Neonatolog Murat Palabıyık, doğum odasından yenidoğan servisine kadar yapılan tıbbi müdahalelerde güncel bilgileri katılımcılarla paylaştı. İlaç ve Eczacılık Dairesi müdürü Dr. Ayşe Gökyiğit, Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu Başkanı Uzm. Dr. Gülten Erçal ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rüveyde Bundak’ ın da katıldığı toplantıda, Prof. Dr. Arzu Babayiğit de Besin Alerjisi konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

“Pediatristlerin 1 numaralı önerisi, annelerin tercihi”

Uni Baby’nin yenidoğan konusundaki uzmanlığı ile geliştirdiği “Yenidoğan Islak Pamuk Mendil, annelere güven veren saf yapısı ile yenidoğan bebeklerin ince ve hassas cildine yumuşacık bir dokunuş sağlıyor. Yapılan araştırmalara göre pediatristlerin en güvendiği ürün seçilen Uni Baby Yenidoğan Islak Pamuk Mendil; alkol, paraben, parfüm ve sentetik lif içermiyor. Pediatristlerin 1 numaralı tercihi Yenidoğan Islak Pamuk Mendili anneler gönül rahatlığıyla kullanıyor.