Didem MENTEŞ

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden ‘yasa dışı hamileliği sonlandırma’ davasında, 34 haftalık bebeğin ve bazı fetüslerin görüntüleri gösterildi. Otopsi incelemesinde çekilen fotoğraflarda, 34 haftalık kız bebeğin karın üstü ve bir bacağının üst kısmının çürümeye yüz tuttuğu görüldü.

Geçen duruşmada sanık Fahri Karagözlü'nün müdafaası için dinlenen İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Abdullah Coşkun Yorulmaz'ın şahadetine kalındığı yerden devam edildi. Savcının sorularını yanıtlayan Yorulmaz, hem kendi raporuyla ilgili hem adli tıp ile ilgili hem de otopsi görüntülerindeki bulgularla ilgili bilgiler verdi.

34 haftalık bebeğin fotoğraflarına bakan Yorulmaz, bu bebeğin ölü olarak doğup doğmadığından emin olamadığını aktardı.



Taraflar hazır bulundu

Sanıklar Mehmet Ali Tunçbilek, Verda ÖzkentTunçbilek, Ayşegül İşbilen, Taner Okburan, Fahri Karagözlü ve Rasiha Serdaroğlu dün yeniden Girne Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Başkan Fatma Şenol, üye yargıç Murat Soytaç ve üye Yargıç Seran Bensen huzurundaki davada, Başsavcılık adına İddia Makamı’nda Kıdemli Savcı Erdinç Akyener, sanıklar ve sanıkların avukatları mahkemede hazır bulundu. Sanık Mehmet Ali Tunçbilek’i Avukat Serhan Çınar, sanık Verda Tunçbilek’i Avukat Mustafa Şener, sanık Taner Okburan ile Ayşegül İşbilen’i Avukat Emre Kadri, sanık Fahri Karagözlü’yü Avukat Güneş Menteş ve sanık Rasiha Serdaroğlu’nu Avukat Tahir Seroydaşve Ömer Başay temsil etti.

Geçen duruşmada sanık Fahri Karagözlü'nün müdafaası için dinlenen İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Abdullah Coşkun Yorulmaz, dünü celsede ‘bebeğin ölü olarak doğup doğmadığından emin olamadığını’ söyledi

Savıcının sorgulaması başladı

Prof. Dr. Abdullah Coşkun Yorulmaz dünkü duruşmada Savcı Erdinç Akyener tarafından sorgulandı. Akyener, öncelikle tanığın raporunun hazırlanış şeklini ve ayrıntılarıyla ilgili sorular sorarken, daha sonra raporun içerdiğiyle ilgili sorularını yöneltti. Savcı, tanığın davayla ilgili tüm belgeleri, dökümleri, delilleri ve fotoğrafları alıp almadığını sordu. Bunları aldığını söyleyen Yorulmaz’a, ‘neden 34 haftalık bebeği gösteren tek görüntüyü Mahkemeye gösterdiğini’ sordu. Coşkun Yorulmaz ise sadece ekranda göstereceği için bir tanesini seçip gösterdiğini kendisine 8-9 tane resim gönderildiğini aktardı. Bunun üzerine, Savcı Erdinç Akyener, " o kadar titiz çalışıyorsunuz madem, neden raporunuza bunu yazmadınız" dedi.

“Propofolun ölü bebeğe geçtiğine dair spesifik bir bilimsel yayın yok”

Ardından Savcı Akyener, raporda propofol ilacıyla ilgili geçen bilimsel yayınlarla ilgili sorular yönelterek, ölü bir bebeğe propofol geçtiğine dair bilimsel bir yayın olup olmadığını sordu. Coşkun Yorulmaz, propofolun canlı bebeğe geçtiğine dair çok sayıda bilimsel yayın olduğunu, ölümden sonra ise propofolun bebeğe geçebileceğine dair spesifik bir bilimsel yayın olmadığını ifade etti.

Yine bir soru üzerine Coşkun Yorulmaz, göbek bağına iğne yapılabildiğini, göbeğinden her türlü ilaç ve kan verilebileceğini kaydetti.

“Propofol ölü bebeğe az miktarda geçebilir”

Savcının başka bir sorusu üzerine ise propofol ilacının ölü bebeğe az miktarda geçebildiğini anlatan Yorulmaz, canlı bir bebeğe ise propofolun çok miktarda geçebildiğini vurguladı.

Bebek nefes alıyorsa o bebeğin pembe olduğunu, öldüğü zaman ise morarmalar meydana geldiğini aktaran Yorulmaz, bir bebeğin 24 haftalıktan sonra net şekilde yaşadığına dikkat çekti.

34 haftalık bebeğin fotoğraflarına bakan Yorulmaz, bu bebeğin ölü olarak doğup doğmadığından emin olmadığını aktardı.



34 haftalık bebeğin görüntüleri incelendi

Ardından 34 haftalık ve diğer fetüslerin olduğu fotoğraflar CD olarak mahkemede gösterildi. Yorulmaz, bebeğin çürüme süresiyle ilgili yöneltilen soruları yanıtlarken, çürümenin oluşumuyla ilgili de bilgiler verdi.

Anne karnında ölü bir bebek tespit edildiği zaman hızla alınması gerektiğine dikkat çeken Coşkun Yorulmaz, ister sezaryen ister riskli durumlar olsun, anneye çocuk alınmadan önce tahlil yapılması gerektiğini belirtti.

Bir doktorun hastayla ilgili tüm bilgileri kayıt etmesi gerektiğine işaret eden Prof. Yorulmaz, hekimlerin kayıt tutmamak gibi bir hakkı olmadığına vurgu yaptı.

Prof. Yorulmaz “Bu vakada % 90 ölü doğum var” demişti

Bu arada geçen duruşmada Prof. Dr. Coşkun Yorulmaz 34 haftalık bebeğin ölü olarak kabul edildiğini, ölü doğum yapıldığına kanaat getirerek, bebeğin ufak bir nefes almadığı, akciğerlerde de en ufak bir hava bulunamadığı ve ölü doğum kriterlerine eşit olduğunu aktarmıştı. Yorulmaz, şahadetinde sunduğu kaynaklar sonucu, bu bebeğe propofol maddesini, anneye sezaryenden daha önce tedavi amaçlı kullanıldığının düşünülmekte olduğunu ve bebeğe pasif bir şekilde geçtiği kanaatine vardığını kaydetmişti. Yorulmaz, bebeğin canlı doğmadığını, verilen potasyumun anne karnında ciddi solunum sıkıntısı yaşatacağını ancak iç organlarına saplanan potasyumun ölüme sebebiyet verecek düzeyde olmadığına değinmişti.

Yorulmaz, "bebeğin akciğer kenarları keskin ve eğer büyüklüğü kalbi kapatmıyorsa ve pembe yüzeyi yoksa bu bebeğin ölü doğum olduğunu gösterir. Akciğer ağırlığı canlı bebek olarak doğduğunu göstermez. Bu vaka da %90 ölü doğum var" demişti.

Yorulmaz, bebekle ilgili incelediği bulgularda hava sıcaklığı ve ortamın, bebeğin sarılı olduğu tıbbi malzemeleri göz önünde bulundurulduğunda bebeğin ortalama 4 hafta önce gömüldüğüne vurgu yapmıştı.