Bebeğin hayati tehlikesi devam ediyor

Çatalköy’de bakmakla yükümlü olduğu 16 aylık bebeğin havuza düşerek boğulma tehlikesi geçirmesi üzerine tutuklanan zanlı G.S. teminata bağlanmak üzere yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Ömer Faruk Şengil olayla ilgili bulguları aktardı.

Şengil, 27 Mayıs tarihinde Çatalköy'de zanlının bakımından sorumlu olduğu halde, bakım görevini ihmal etmesi sonucu, 1.50 metre derinlikteki yüzme havuzuna düşüp boğulma tehlikesi geçiren Nehir Ada Niziplioğlu’nun hayatını tehlikeye atması sonucu tutuklandığını söyledi.

Soruşturma tamamlandı…

Polis, Nehir Ada Niziplioğlu’nun olay yerine gelen Girne, Yakın Doğu Suat Günsel Üniversitesi Hastanesi ambulansı ile konu hastanenin yoğun bakım ünitesine daha sonra ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisine kaldırılmış olup hayati tehlikesinin devam ettiğini belirtti.

Polis çavuşu Şengil, zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın devam ettiğini ve müştekinin hayati tehlikesinin devam ettiğini ancak zanlının tahkikata etki etme olasılığının bulunmadığını belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Meltem Dündar, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 70 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.