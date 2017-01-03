Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Kemal Deniz Dana, geçtiğimiz haftalarda çıkan yangında zarar gören Devlet Laboratuvarı konusunda BRT’ye değerlendirmelerde bulundu.

Hasar tespit çalışmaları ve yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırmaların sürdüğünü ve bu konuda polis tarafından bakanlığa henüz bir rapor sunulmadığını söyleyen Dana, laboratuarda sanıldığından daha büyük bir zarar olduğunu vurguladı.

Bazı tahliller Türkiye’ye gönderiliyor…

Müsteşar Dana, laboratuarda yapılamayan analizler konusunda bir sıkıntı yaşanmaması için bazı tahlillerin Türkiye’ye gönderildiğini, üreticilere ve ithalatçılara sıkıntı yaşatmamaya çalıştıklarını da kaydetti.

Başkent Lefkoşa’da Küçük Kaymaklı bölgesinde Sağlık Bakanlığı’na bağlı faaliyet gösteren Devlet Laboratuvarı’nda geçen hafta çıkan yangında, analizlerde kullanılmak üzere depolarda tutulan çok miktarda kimyasal ve solüsyon yanmış; bina hasar görmüştü.



Bakan “UCUZ ATLATILDI” demişti…



Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu yangının ardından yaptığı açıklamada ‘ucuz atlatıldı’ derken,

Devlet Laboratuvarı’nın hizmetlerinin bir süre aksayacağını, bazı bölümlerin devre dışı kalacağını kaydeden Sucuoğlu, ancak hasarı giderip laboratuvarı hızla yenileyeceklerini; yeni aletlerin büyük kısmının kurtulduğunu belirtmişti.





