Bazı mahkumlar eylemi bıraktı

Merkezi Cezaevi’nde 14 Mart tarihinde ‘hastalık korkusu’ ile yemek almama eylemi başlatan bazı mahkum ve tutukluların eyleme devam ettiği öğrenildi.

Yaklaşık 700 mahkûm ve tutuklunun bulunduğu cezaevinde dün ve bugün itibarı ile bazı koğuşların yemek almaya başladığı ifade edilirken, bir grup mahkûm ve tutuklunun açlık grevi sürüyor.

Aileler eylem yapmış tutuklamalar olmuştu…

Cezaevinde mahkûm ve tutukluların telefon görüşmelerinin de yasaklandığını öne sürerek 14 ve 15 Mart tarihinde cezaevi önünde eylem yapan aileler, İçişleri Bakanlığı’nı bu duruma son verilmesi için göreve çağırmış, cezaevi önünde bir takım olaylar yaşanmıştı.

Ateş yakarak tepki gösteren mahkûm ve tutukluların ailelerinden polis 10 kişiyi gözaltına alarak ileri işlemler için mahkemeye sevk etmişti.