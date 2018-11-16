Bazı kurul ilaçları artık Devlet Hastanesi eczanelerinden alınabilecek

Sağlık Bakanlığı, İlaç Kurulu kararıyla hastalara verilen bazı ilaçların pazartesinden itibaren hastane eczanelerinden alınabileceğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, vatandaşın sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşabilmesi ve külfetsiz hizmet alabilmesi adına böyle bir adım atıldığını belirtti.



Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, hastanelerden temin edilebilecek ilaçlar şunlar:



“Plavix 75 mg, Lyrica 75 mg-150 mg, Crestor 20 mg, ExelonPatch 10-15 mg, Etkinia (Azilect ) 1 mg, Fampyra 10mg, Neurontin 600-800mg, Araya 20 mg, Fosamax 70 mg, ForadilCombiinhaler, Foradil (Ventofor) inhaler, Spirivainhaler, Actonel 35 mg, Combodart0.4 mg/0.5 mg, Vastarel 20 mg, Prograf 1 mg, Prograf 0.5 mg, Lopid 600 mg, Certican 0.25 mg, Certican 0.75 mg; Keppra 250 mg, 500 mg, 1000 mg, Thioctacid 600 mg, Ebixa 10 mg, Topamax 25 mg, 50 mg, 100 mg, Lipanthyl 200mg, 267 mg, Myfortic 180 mg, 360 mg, Pravachot 10 mg, 20 mg, 40 mg, Viread 245 mg, Abilify 10mg, 15 mg, Co-Diovan 80/12.5, 160/12.5, Januvla 100 mg, Galvus 50 mg, Gilenya (Fingya) 0.5 mg, Cellcept 250-500 mg”



