Bazı kediler zehirlendi, bazıları ise kayıp…

Lefkoşa’da Ortaköy Bölgesinde yaşayan bir vatandaşın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım yürekleri burktu…

Kedileri zehirlenen bir vatandaşın paylaşımı, yaşananlar karşısında ‘Bu kadarı da olmaz, yazık bu hayvanlara’ dedirtti.

Yaşananları sosyal medya hesabından paylaşan hayvan sever, bazı kedilerinin zehirlendiğini, bazılarının da kayıp olduğunu fotoğraflarla duyurdu, “Paylaşın içler acısı durumumuzu herkes görsün” diyerek isyan etti.

Bazı kedilerinin ise kayıp olduğu çağrısında bulunan vatandaş, “Arkadaşlar Etik hastanesi karsısında kayıp olan canımız bu, maalesef ne ölüsü ne de dirisini bulamıyoruz lütfen yardımcı olun” diyerek yardım istedi.

Birçok hayvan sever, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla yaşananları kınarken, onlarca kişi de yaşanan olayı paylaşarak yapanların bulunmasında yardımcı olmak istedi.

Yaşananların, Lefkoşa’da çok işlek bir cadde üzerinde olması ise birçok kişinin tedirginliğini arttırdı.

Kimisi öldü, kimisi de kayıp…

Sosyal medyadan yapılan paylaşımda; “Bu kadar mı toplum gerisiyiz? Allah belanızı versin!

29.01.2018 (bugün) Sabahın ilk saatlerinde ikamet ettiğim etik hastanesi civarındaki evimin önünde zehirlenmiş ölü kedilerimi gördüm ve bir çoğu da şuan kayıp durumda. Be insafsız kişilik, birazcık yüreciğin varsa cık ben yaptım de hodri meydan. Paylaşın içler acısı durumumuzu herkes görsün” denildi.

Fotoğraflar: Sercan Yanal