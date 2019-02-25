Bazı bölgelere yarın elektrik verilemeyecek

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), Lefkoşa’ya bağlı bazı köy, iş yeri ve yerleşim birimlerinde gerilim elektrik şebekesine yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle yarın 10.00-14.00 saatleri arasında elektrik enerjisi kesik olacağını duyurdu.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamaya göre kesintiden etkilenecek bölgeler şunlardır:

Çukurova, Yeniceköy, Kalavaç, Beyköy, Cihangir, Gökhan, Düzova, Balıkesir, Ercan Havaalanı’nın bir Bölümü, Değirmenlik, Minareliköy, Demirhan, Başpınar, Degirmenlik Ağıllar Bölgesi, Değirmenlik Kırsal Kesim Arsaları, Meriç, Gaziköy, Tünel, Çömlekci Çiftliği, Dilekkaya, Kırıkkale, Erdemli, Yiğitler, Kırıkkale Ağıllar, Erdemli Ağıllar, Kırklar’ın bir bölümü, Kırklar Türbesi, Margo Çiftliği Bölgesi, Akıncılar, Gaziler, Ercan Havaalanı Kule-Terminal Binası.

Açıklamada, elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılmasını önemle duyuruldu.

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle yarın saat 10.00 ile saat 14:00 saatleri arasında; Görneç, Serdarlı, Paşaköy ve Paşaköy askeri tesislerinde elektrik enerjisi kesintisi uygulanacak.

KIB-TEK Gazimağusa Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamada, elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatlerden erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.

Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Kalkanlı’da, Yasemin Sokak’ın elektrik enerjisi kesilecek.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti, 9:00-16:00 saatleri arasında olacak.