Bazı bölgelere haberleşme hizmeti verilemeyecek

Telekomünikasyon Dairesi, yarın Doğancı, Gemikonağı ve Lefke santrallerinden hizmet alan abonelerin haberleşme hizmeti alamayacağını duyurdu.

Telekomünikasyon Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Doğancı ile Güzelyurt arasındaki fiber optik kabloda oluşan arızanın giderilmesi amacıyla yapılacak çalışmanın 09.30-11.30 saatleri arasında gerçekleştirileceği kaydedildi.