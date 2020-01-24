Lefkoşa9 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Bazı bölgelere haberleşme hizmeti verilemeyecek
Bazı bölgelere haberleşme hizmeti verilemeyecek

Bazı bölgelere haberleşme hizmeti verilemeyecek

Telekomünikasyon Dairesi, yarın  Doğancı, Gemikonağı ve Lefke santrallerinden hizmet alan abonelerin haberleşme hizmeti alamayacağını duyurdu.

A+A-

Telekomünikasyon Dairesi, yarın  Doğancı, Gemikonağı ve Lefke santrallerinden hizmet alan abonelerin haberleşme hizmeti alamayacağını duyurdu.

Telekomünikasyon Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Doğancı ile Güzelyurt arasındaki fiber optik kabloda oluşan arızanın giderilmesi amacıyla yapılacak çalışmanın 09.30-11.30 saatleri arasında gerçekleştirileceği kaydedildi.

Bu haber toplam 83 defa okunmuştur
Etiketler :
Önceki ve Sonraki Haberler