Bazı bölgelere haberleşme hizmeti verilemeyecek
Telekomünikasyon Dairesi, yarın Doğancı, Gemikonağı ve Lefke santrallerinden hizmet alan abonelerin haberleşme hizmeti alamayacağını duyurdu.
A+A-
Telekomünikasyon Dairesi, yarın Doğancı, Gemikonağı ve Lefke santrallerinden hizmet alan abonelerin haberleşme hizmeti alamayacağını duyurdu.
Telekomünikasyon Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Doğancı ile Güzelyurt arasındaki fiber optik kabloda oluşan arızanın giderilmesi amacıyla yapılacak çalışmanın 09.30-11.30 saatleri arasında gerçekleştirileceği kaydedildi.
Bu haber toplam 83 defa okunmuştur
Etiketler : Telekomünikasyon Dairesi
Önceki ve Sonraki Haberler