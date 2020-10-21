“Bazı bölgelerde yeni okul, bazı okullarda da öğretmen ihtiyacı var”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) okulların kalabalık oluşu ve öğretmenlerin ders yüklerinin artması nedeniyle acil önlemler alınması, bazı bölgelere yeni okul binası inşa edilmesi ve bazı okullara da acilen ek öğretmen alınması gerektiğine dikkat çekti.

Hükümetin salgını iyi yönetemediğini, okulların açılmasından sonra ortaya çıkan sorunların seçimler nedeniyle göz ardı edildiği kaydedilen açıklamada, Eğitim Bakanlığı yetkililerini sorumlu davranmaya davet ederek, aksi halde her türlü eylem hakkını kullanmaktan çekinmeyeceğini duyurdu.

23 Nisan İlkokulu’nda "Eğitimdeki Sorunlarla" ilgili basın açıklaması yapan KTÖS, konuyla ilgili açıklamasında, özellikle Girne merkez, Karaoğlanoğlu, Alsancak, Çatalköy, Dikmen ve Gönyeli’de yeni okul binaları inşa edilmesi gerektiğini kaydetti.

Okulların kalabalık oluşundan dolayı sınıfta ders vermek yanında, hijyen önlemleri ve teneffüs saatlerinde öğrencileri güvende tutmanın öğretmenlerin iş yükünü artırdığına işaret edilen açıklama, 9 Eylül İlkokulu, Şht. Doğan Ahmet İlkokulu, Şht. Ertuğrul İlkokulu, Dr. Fazıl Küçük İlkokulu, Gönyeli İlkokulu, Şht. Mehmet Eray İlkokulu, Alasya İlkokulu, Karakol İlkokulu, 23 Nisan İlkokulu, Çatalköy İlkokulu, Karaoğlanoğlu İlkokulu, Özgürlük İlkokulu ve Güzelyurt Maarif Anaokulu’nda acil öğretmen ihtiyacı bulunduğu ifade edildi.

Basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Hükümet edenler, seçim derdi ile ihtiyaç olmayan yerlere istihdamlar yaparken, sayıca az okullara yasalara aykırı bir şekilde çifte çifte okul sekreteri görevlendirirken, okulların öğretmensiz bırakılması insafsızlık ve partizanlığın dik alasıdır. Bu çerçevede Eğitim Bakanlığı yetkililerini sorumlu davranmaya davet eder, aksi halde her türlü eylem hakkımızı kullanmaktan çekinmeyeceğimizi vurgularız”.