Basın Emekçileri Sendikası (BASIN-SEN )Yönetim Kurulu; dini, dili, ırkı, ülkesi fark etmeksizin Kıbrıs’ta hayatını kaybeden tüm insanları saygıyla andı.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, “Size yaptıklarımızdan dolayı özür diliyoruz Kıbrıslı Rum kardeşlerimiz ve sizi de bizlere karşı yaptıklarınızdan dolayı affediyoruz. Bayramlarımız savaş değil barış olsun” ifadeleri kullanıldı.