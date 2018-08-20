"Bayramın tadı kaçtı"

Salih ARICI

Dövizdeki artıştan elektrik, su, emlak ve oto galeri sektörü ve daha birçok sektör nasibini aldı, yurttaş en çok marketlerdeki fiyatlardan şikayetçi oldu. YENİDÜZEN ekibi dün marketlerin önüne gidip vatandaşa fiyatların yükselmesi alım güçlerinin ne derecede etkilediğini sordu. Kimi vatandaş bayramlık alış veriş dahi yapamadığını dile getirirken kimi vatandaş ise asgari ücretin dövizin açtığı yaraları kapatmadığı söyledi. Vatandaş Mustafa Küçük “Artık sadece günlük ihtiyaçlarımızı karşılayabilecek kadar alıyoruz” diye konuşurken hükümetten bir kurtuluş yolu isteyen Mehmet Özdemir ise “Milletin durumu zor vatandaş kredi çekerken sterlin olarak çekti. Fakat vatandaş TL ile çalışıyor” dedi. “Böyle giderse bu ülkede göç başlayacak” diye konuşan Emrah Yılmaz da “Ekmeğe yapılan zamdan sonra çocuklarıma ne yedireceğim ben?” diye dert yandı.

VATANDAŞ NE DEDİ? VATANDAŞ NE DEDİ?

Salih Ünveren: “Döviz açtığı yarayı asgari ücret kapatmadı”

“Sadece market raflarındaki ürünler pahalı değil. Her şey pahalı nereye gitsen hepsi aynı, yapabileceğimiz hiç bir şey yok. İnşallah bu döviz düşer de sıraya hizaya gelir bu işler. Asgari ücretin artması alım gücünü artırmadı. Çünkü asgari ücret yükselse bile diğer yandan döviz 2-3 katı yükseldi. Dövizin açtığı yarayı asgari ücret kapatmadı.”

Mustafa Küçük: “Artık vatandaş ucuz ne ise onu alıp onu yiyecek”

“Fiyatlar çok pahalı. Bir ürün bir markete 3 TL’ye satılırken başka bir markette 6 TL’ye satılıyor. Bizler sadece fiyatlardan değil her şeyden şikâyetçiyiz. Ben hayvancılık yapıyorum. Yem ve mazot fiyatları çok yükseldi buna karşılık ise kuzu fiyatları halen yerinde saymaya devam ediyor. Kazancımız aynı yerde dururken, işçilerin ve kendimizin yatırımları arttı. Asgari ücret arttığı için işçilerinde maaşlarını yükseltmek durumunda kaldık. Tarım Bakanlığı'nın bu konuda hiçbir önlemi yok. Bir de ben bütün gelirimi bu işten kazanıyorum. Ama devlete çalışan birisi emekli olduğunda veya olmadan gelip hayvancılık işine giriyor. Bu da geliri tek hayvancılık olan kişileri kötü etkiliyor. Alım gücümüz düştü. Artık sadece günlük ihtiyaçlarımızı karşılayabilecek kadar alıyoruz. Alış verişi de artık lükse kaçırmayacağız. Artık vatandaş ucuz ne ise onu alıp onu yiyecek.”

Mehmet Özdemir: “Buna hükümetin bir çözüm bulması lazım”

“Marketlerde parası olan sıkıntı çekmiyor parası olmayanlarda sıkıntı çekiyor. Fiyatlar çok yüksek her şeye en az %30 zam geldi. Su 3 liradan 7 liraya çıktı. Milletin durumu zor vatandaş kredi çekerken sterlin olarak çekti. Fakat vatandaş TL ile çalışıyor. Maalesef millet bundan sonra taksitini, kredisini ödeyemeyecek. Önümüz bayram sıkıntılar büyük. Alım gücümüzde düştü. Eskiden 300 liraya dolu sepet ile çıkıyorduk, şimdi ise bu durum söz konusu değil. Ekmeğe zam geldi durumumuz çok vahim. Buna hükümetin bir çözüm bulması lazım.”

Eray Hacı Arif: “Bayram alış verisi bile yapmadım evde olanlarla idare edeceğiz”

“En basiti malum önümüz bayram, içki reyonuna girdim ben de içki almak için. Bir kâğıt asmışlar reyona ‘Tüccar mal vermediği için, içki satışlarımız durmuştur’ diye. Yiyecek içecek anormal fiyatlara ulaştı. Patates bir insanın temel gıda malzemesidir ve patatesin kilosu 6 TL oldu. Soğanın kilosu 5,5 TL oldu. Bu fiyatlar yüzünden ben de almadım. Peki, bu iş nere kadar gidecek böyle? Devlet açıkladı kontrol yapacakmış marketleri hani neredeler? Ben sigorta emeklisiyim ve yine de yetmiyor bayram alış verisi bile yapmadım evde olanlarla idare edeceğiz.”

Eda Çelik Yıldırım: “Artık bunu da alayım da bulunsun mantalitesi yok oldu”

“İnsanlar zamlardan önce 2 alırken, zamlardan sonra 1 almaya başladı. Sepetlerde bir azalma söz konusu. Alırken hakikaten ihtiyaç var mı? Öncelikli ihtiyaç nedir diye sormaya başladı insanlar kendi kendilerine. Artık bunu da alayım da bulunsun mantalitesi daha düşük olmaya başladı. Şu anda alım gücümüz henüz o kadar da düşmemiş olabilir. Ama önümüzü göremiyoruz. Döviz henüz sabitlenmiş durumda değildir ve tekrardan yeni bir yükselişe geçer mi? Bu haliyle kalır mı? Henüz bilmiyoruz. Böyle bir belirsizlik olduğu için de tedbir almak zorundayız. Vatandaşın da tedbir alması gerekiyor. Elimizdeki parayı çok çabuk harcamamalıyız, daha tutumlu olmalıyız”

Emrah Yılmaz: “Böyle giderse, bu ülkede göç başlayacak”

“Şikâyetçiyim. Asgari ücrete bu kadar az zam geldi. Fakat market fiyatları döviz yüzünden fırladı. Bir bolibifin bu kadar pahalı olması çok anlamsız. Ekmeğe yapılan zamdan sonra çocuklarıma ne yedireceğim ben? Bu şartlar altında geçinmek çok zor ve böyle giderse bu ülkede göç başlayacak.”