Bayramın tadı, ‘Ekmek kadayıfı’…

Dila ŞİMŞEK

Bayram Arifesinde, yerli halkın ‘tatlı’ talebi arttı. Ekmek kadayıfına ilgi, bayramda tavan yaptı.

YENİDÜZEN’e konuşan Gülfer Çörekçioğlu, Hüseyin Minnoş Fırını’nda geçen yıla kıyasla bu bayramda ekmek kadayıfı satışlarında çok büyük hareketlilik yaşandığını söyledi.

Çörekçioğlu, bayram öncesi yoğunluğun oldukça arttığını, arife gününde ise temponun hızlandığını söyledi.

Neredeyse isteklere yetişemediklerini belirten Çörekçioğlu, “Tatlılarımızı siparişe özel, el yapımı olarak hazırlıyoruz. Kaliteden ödün vermemek için, kapasitemizin üzerinde sipariş kabul ederek insanlara beklediklerinden kötü bir sunum yapmak istemiyoruz” dedi.

İnsanların ev yapımı tatlıya olan ilgisine değinen Çörekçioğlu, sipariş ile çalıştıklarını, hem yerli halktan hem de restoran ve marketlerden çok büyük talep gördüklerini söyledi.

Hüseyin Minnoş Fırını’ndan Gülfer Çörekçioğlu: “Son üç gündür çok yoğunuz”

“Geçen seneye göre bu bayramda bir hareketlilik söz konusu. Son üç gündür bir yoğunluğumuz var. Siparişe göre çalıştığımız için tatlılarımızı ona göre hazırlıyoruz. Hem yerli halktan, hem de çalıştığımız market ve restoranlardan talep çok. Tatlılarımızı siparişe özel, el yapımı olarak hazırlıyoruz. Kaliteden ödün vermemek için, kapasitemizin üzerinde sipariş kabul ederek insanlara beklediklerinden kötü bir sunum yapmak istemiyoruz. Lezzet ve müşteri memnuniyeti bizim için çok önemli. Daha Arife sabahı olmasına rağmen, boş duracak anımız bile olmadı. Tam bir bayram havası yaşadığımız için mutluyuz”