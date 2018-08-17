Bayramda salla 2 katını kazan

Yoğun ilgi gören “Salla Kazan” kampanyası bayrama özel kazandırmaya 2 katı hediyeyle devam ediyor. Salla Kazan kampanyasında Kuzey Kıbrıs Turkcell’lilerin tek yapması gereken telefonlarını sallayarak koşulsuz şartsız internet, dakika ile Turkcell’in dijital servisleri fizy müzik, lifebox paketleri ile BiP konuşma dakikalarından birine ücretsiz sahip olmak. Bayram haftası süresince ise tam 2 katı konuşma, internet ve BiP üzerinden dakika kazandıracak özel kampanyada tek yapılması gereken Salla Kazan’a girip telefonunuzu sallamak. 2018 yılında yeniden başlayan ve 70 binin üzerinde müşterisine 550 bin hediye kazandıran “Salla Kazan” kampanyası bayramda da Turkcell’lilere sevdikleriyle, ailesiyle, uzaktaki yakınlarıyla iletişim kurmaları amacıyla çok özel bir ayrıcalık sunuyor. Kuzey Kıbrıs Turkcell’liler 20 ile 26 Ağustos tarihleri arasında geçerli olacak kampanya ile sadece telefonlarını sallayarak kazandığı internet, konuşma ve BiP dakikalarının tam 2 katını kazanacak.

“Salla Kazan” kampanyasından, 140 bini aşkın cihazda yüklü olan Cep Hesabım uygulamasını indirip yükleyen tüm Kuzey Kıbrıs Turkcell kullanıcıları faydalanabiliyor.

Her hafta yeni bir şans



Kuzey Kıbrıs Turkcell’in bireysel ve kurumsal ses hattı kullanan müşterileri Salla Kazan kampanyasından her hafta 1 kere yararlanabiliyor.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’liler kampanya kapsamında verilen faydalardan kalan miktarının sorgusunu da yine Cep Hesabım uygulamasından yapabiliyor.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’den yapılan açıklamada, Cep Hesabım uygulamasını App Store ya da Google Play Store’dan akıllı telefonlara indirdikten sonra uygulamaya giriş yapılabileceği belirtildi. Ayrıca dileyenlerin mobil cihazlarından https://www.kktcell.com/salla-kazan-kampanyasi linkini kullanarak da uygulamayı indirebileceği vurgulandı.