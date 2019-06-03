Bayramda Hava 36 derece

Hava bayram boyunca açık ve az bulutlu geçecek; sıcaklık 33-36 derece dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi’nin raporuna göre hava yarın parçalı bulutlu, sonraki günler açık ve az bulutlu olacak. En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 33 – 36, sahillerde 27 - 30 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.