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  3. Bayramda Hava 36 derece
Bayramda Hava 36 derece

Bayramda Hava 36 derece

Hava bayram boyunca açık ve az bulutlu geçecek; sıcaklık 33-36 derece dolaylarında seyredecek.

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Hava bayram boyunca açık ve az bulutlu geçecek; sıcaklık 33-36 derece dolaylarında seyredecek.
Meteoroloji Dairesi’nin raporuna göre hava yarın parçalı bulutlu, sonraki günler açık ve az bulutlu olacak. En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 33 – 36, sahillerde 27 - 30 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.

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