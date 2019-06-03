BAYRAMDA GÖBEKLENMEMEK İÇİN

Dilara Topcan

Ramazan Bayramı’na yaklaştığımız şu günlerde pek tabii bayramda beslenmeyle ilgili bir yazı hazırlamasak olmazdı. Klasik bayramda nasıl beslenmeliyiz yazıları yerine bu yazıda artık birçok kişinin de bildiği gibi en tehlikeli yağlanma biçimi olan karın içi yağlanma riskini bayram süresince de artırmamak adına bazı bilgiler paylaşmak istedim.

KARIN İÇİ YAĞLANMA NEDEN TEHLİKELİ?

Birçok organımız gövde bölgemizde bulunduğundan bu bölgedeki fazla yağlılık sonucunda organ işlevlerinde de ciddi problemler ortaya çıkmaya başlayabiliyor. Özellikle diyabet, hipertansiyon, kalp damar hastalıkları, kanser gibi birçok hastalıkla karın içi yağlanmanın doğrudan ilişkisi var… Bu sebeple bu alanda fazla yağ tutmamanın önemi büyük…

TATİLLERDE DE YAĞLANMAYIN

Önümüzdeki bayram tatili de dahil olmak üzere yaz tatili boyunca yağlanmamaya özen göstermek gerekiyor. Pek çok kişi deniz sezonunun da açılmasıyla birlikte çoğunlukla yağlanmanın önüne geçebilirken bazıları ise akşam geç saatlere kadar ayakta durmak ve dolayısıyla da yiyecek tüketimlerini artırmak sonucunda özellikle karın içi yağlanmayla karşılaşabiliyorlar. Bu nedenle bu süreçte de beslenme biçimimiz ve saatlerimize de dikkat etmek çok önemli. Aksi takdirde sıcakların da artmasıyla ve bir de ekstra yağlanmanın etkisiyle birlikte kalp krizi riski de ciddi oranlarda artabiliyor…

GÖBEĞİ BÜYÜTEN BESİNLER VE BESLENME ŞEKİLLERİ

Akşam belli vakitlerden sonra yemek yemek, kahvaltı yapmamak, şekerli besinlerin tümü, glisemik indeksi yüksek olan yiyecekleri çok sık tüketmek, alkol, ara öğün yapmamak, proteinden yetersiz beslenmek, su içmemek, fazladan kalori alımı vb. tüm faktörler göbeklenmeyi ciddi oranda tetikleyebiliyor… Bunlara ek olarak tabii ki hareketsiz yaşam tarzı da bedendeki kas kütlesinin korunmasına yardımcı olmadığından yağlanma ve dolayısıyla da göbeklenme riskini artırıyor.

Bayram dönemine de değinecek olursak özellikle bayram süresince genellikle bol yağlı ve glisemik indeks bakımından yüksek besinlerle besleniyoruz. Örneğin fırın kebapları, pideler, kızartmalar, mangallar, patates, pirinç pilavı, baklavalar vb. yiyecekler bayramın olmazsa olmazları… Hal böyle olunca bayram süresince de dengeyi kurmak şart oluyor… Bu noktadaki tavsiyem bu besinleri tüketecekseniz bile yalnızca bir ya da iki öğünü geçmemek kaydıyla tüketmeniz… Eğer dengeyi kurmakla ilgili sorun yaşıyorsanız da mutlaka bizlere danışmanız…

GÖBEĞİ KÜÇÜLTEN BESİNLER VE BESLENME ŞEKİLLERİ

Sağlıklı ve dengeli beslenmek tabii ki bu noktadaki en önemli husus… Eğer bu konuyla ilgili yeterli bilgi sahibi değilseniz size tavsiyem bizlerden mutlaka danışmanlık alarak size özgü sağlıklı ve dengeli beslenme biçimini öğrenmeniz… Bunun haricinde posa alımı bakımından zengin beslenmek (tam tahıl ekmeğini tercih etmek, yeteri miktarlarda sebze ve meyve tüketmek, mutlaka kuru baklagilleri de beslenme programında bulundurmak gibi), mutlaka sağlıklı ve dengeli bir kahvaltı yaparak uykudan en az 4 saat önce akşam yemeğini almış olmak, bol su tüketmek, vücudu hareketli tutmak, tüketilecekse de sağlıklı tatlı alternatiflerini (özellikle az şekerli ve sütlü olanları) tercih etmek, alkolden kesinlikle uzak durmak ya da alkol oranı düşük olanları sınırlı miktarlarda tüketmek gibi faktörler göbeklenmenin önüne geçmeye destek sağlayacaktır…

Bayram süresince de özellikle sağlıklı ve hafif kahvaltılar yapmaya, deniz sezonunu açmışsanız yüzmeye, açmamışsanız da hafif tempolu yürüyüşlere ve tabii ki bol su tüketmeye özen gösterin.

BAYRAMDA OLASI ÖDEM SORUNUNA DA DİKKAT ETMELİ

Aşırı tuzlu besin tüketimi ve sindirimi zor yiyecekler neticesinde ödem sorunuyla da karşılaşabileceğimiz bayram günlerinde yine bol sıvı alımının ve ödem atımını destekleyen besinleri de beslenme programında bulundurmanın önemi büyük… Maydanoz, salatalık, muz, ananas, yoğurt gibi besinler fazla ödemin atılmasına yardımcı olacaktır…

BİR DE HER İKRAMI KABUL ETMEMELİ…

Misafir olduğunuz yerlerde ikramlara dikkat! Özellikle limonata, kahve, gazlı içecekler yerine su ya da ayran tercih etmeye çalışın. Ayrıca her ziyaretinizde bir porsiyon tatlıyı da göbeğinizle buluşturmuyor olmaya da dikkat edin…

Hepimiz için sağlıklı, bereketli, sevgi ve neşeyle dolu bir Ramazan Bayramı olsun… Mutlulukla kalın…