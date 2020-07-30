Bayramda gidiş- geliş 59 uçak seferi

Bayram boyunca 29 geliş, 30 dönüş olmak üzere İstanbul Havalimanları ve Ercan Havaalanı arasında 59 uçuş düzenlenecek. Bilet fiyatları ise, gününe ve saatine göre, 250 TL’den, 2 Bin 200 TL’ye değişiyor.

Deniz seferleri ise, bayramda talep olmadığı gerekçesiyle düzenlenmiyor. Sadece Pazar ve Pazartesi günleri, Mersin’e gidiş şeklinde iki yolcu gemisi bulunuyor, bilet fiyatı 200 TL ile 250 TL arasında değişiyor.

Dila ŞİMŞEK

Bayram süresince, Ercan Havaalanı’nın hava trafik akışı devam ediyor. 31 Temmuz ile 3 Ağustos arasında İstanbul Havalimanlarından Lefkoşa’ya toplam 59 uçak seferi düzenlenecek.

Bayramın ilk günü Türk Hava Yolları ve Pegasus’a ait toplam 10 uçak geliyor, 7 uçak ise gidiyor.

Bayram boyunca bilet fiyatları, neredeyse ‘dakika başı’ değişiyor, ücretler gününe ve saatine göre, 250 TL’ye de, 2 Bin 200 TL’ye de bulunabiliyor.

Liman seferleri ise, bayramda talep olmadığı gerekçesiyle düzenlenmiyor. Sadece Pazar ve Pazartesi günleri, Mersin’e gidiş şeklinde iki yolcu gemisi bulunuyor, bilet fiyatı vergiler de eklenince 200 TL ile 250 TL arasında değişiyor.

Bayramın ikinci gününde ise sefer sayısı 5 geliş, 9 gidiş olarak kaydedildi.

Bayramın son iki günü olan Pazar ve Pazartesi ise, 7’şer geliş, 7’şer gidiş seferleri bulunuyor.

Bayramdan sonra uçak seferleri iki katına çıkacak…

Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, bayramda uçuşların sınırlı olduğunu, ancak Salı itibariyle günde 16 sefer ayarlanarak iki katına çıkacağını söyledi. Bayramda gelecek veya gidecek yolcu sayısının henüz belli olmadığını belirten Sofi, yaklaşık 5 Bin kişinin gelip, yine aynı sayıda yolcunun gideceğinin öngörüldüğünü söyledi.

Gemi talebi yok…

YENİDÜZEN’in edindiği bilgiye göre, bayram boyunca yük gemisi gelmeyecek. Yolcu gemisi, Bayramın ilk günü olan 31 Temmuz’da bulunmuyor. Pazar ve Pazartesi günü sadece bir kez gidiş olacağı belirtilirken, bilet fiyatlarının 200 TL ile 250 TL arasında değiştiği kaydedildi. Gelişte ise talep olmadığı için sefer ayarlanmadığı ifade edildi.

31 Temmuz: 17 sefer, Bin 700 TL’yi bulan fiyatlar…

31 Temmuz’da, Pegasus 3, THY ise 7 uçuş düzenliyor. İstanbul Havaalanları’ndan Ercan Havaalanı’na gelecek Pegasus uçuşlar, 690 TL ile 735 TL arasında değişiyor.

Aynı gün THY’nin uçuşları ise resmen dudak uçuklatıyor. THY ile gelişlerde fiyat Bin 56 TL ile 2 Bin 225 TL arasında oynuyor, aktarmalı uçuşlar ise 989 TL, Bin TL veya Bin 761 TL’ye bulunuyor.

Lefkoşa’dan İstanbul’a Pegasus’un 3, THY’nin 4 uçuşu bulunuyor.

THY’nin bilet fiyatlarında gidişlerin, gelişe göre çok daha ucuz olduğu görülüyor. THY’nin İstanbul’a gidiş fiyatı 280 TL ile 434 TL arasında değişiyor.

31 Temmuz’da Ercan’dan İstanbul’a Pegasus’un bilet fiyatları ise 250 TL ile 323 TL arasında oynuyor.

1 Ağustos: 14 seferin ikisi tamamen dolu…

Bayramın ikinci gününde Pegasus’la Ercan’a tek sefer bulunuyor. Bu uçuş için belirlenen fiyat ise 425 TL.

Öte yandan THY’nin 1 Ağustos’ta gelecek dört uçağın ikisi tamamen dolu. Diğer iki uçuştan, aktarmalı uçuşun fiyatı 2 Bin 21 TL’yken, direkt uçuşun fiyatı 597 TL.

1 Ağustos’ta Ercan’dan İstanbul’a gidecek tek Pegasus uçağında bilet fiyatı Bin 232 TL.

Buna kıyasla aynı gün THY’nin İstanbul’a gidiş fiyatı ise 250 TL ile 494 TL arasında değişiklik gösteriyor. THY’nin 8 uçuşunun dördü ise aktarmalı olacak ve 472 TL ile 662 TL arasında fiyata bilet bulunabilecek.

2 Ağustos: Bayramın üçüncü gününde bilet fiyatları düşüyor…

2 Ağustos Pazar gününde İstanbul’dan Ercan’a Pegasus’un üç uçağı bulunuyor. Bu uçuşların bilet fiyatları 415 TL, 615 TL ve Bin 350 TL olarak yansıtılıyor.

THY’nin ise Ercan’a gelecek 4 uçağı var. Bu uçuşun bilet fiyatları ise 306 TL’den başlayarak, 656 TL’ye değişiyor.

Bayramın üçüncü gününde Pegasus’la İstanbul’a gitmek pahalanıyor. Üç uçuş için bilet fiyatları 823 TL’den başlayarak Bin 188 TL’ye kadar yükseliyor.

THY’nin ise Ercan’dan İstanbul’a 4 uçuşu bulunuyor, fiyatlar bu kez düşüyor. Bilet fiyatları 280 TL ile 554 TL’ye alınabiliyor.



3 Ağustos: Biletler 285 TL’den 2 Bin 200 TL’ye fırlıyor…

Bayramın son günü olan 3 Ağustos’ta Pegasus’un İstanbul’dan Ercan’a yine üç uçuşu var. Bilet fiyatları ise 285 TL ile 370 TL arasında oynuyor.

THY’nin ise dört uçuşu bulunuyor, 256 TL ile 437 TL’ye bilet alınabiliyor.

Ercan’dan İstanbul’a gidecek üç Pegasus uçuşunda, fiyatlar 543 TL, 613 TL ve Bin 608 TL olarak değişiyor.

Aynı gün İstanbul’a gidecek dört THY uçuşunun bilet fiyatları ise 430 TL, 654 TL, Bin 605 TL, 2 Bin 200 TL.