Bayramda 6.7 milyon dakika konuşma

Kuzey Kıbrıs Turkcell, Arife günü dahil 5 günlük Kurban Bayramı süresince 6.7 milyon dakikanın üzerinde konuşma yapıldığını açıkladı. Gün geçtikçe gelişen mobil iletişim dünyasında internet kullanımı da aynı oranda zirve yaptı. Toplamda 5 milyonun üzerinde kısa mesaj (SMS) gönderen Kuzey Kıbrıs Turkcell’liler 5 günlük bayram tatili boyunca 132 bin GB’ın üzerinde de internet kullandı.

Rekor bir kullanım olduğunu ve geçtiğimiz bayramı katladığı vurgulayan Kuzey Kıbrıs Turkcell tüm bu verilerin yanında Türkiye, İngiltere, Nijerya, Kıbrıs Cumhuriyeti, Türkmenistan ve Pakistan’ın da sırasıyla en fazla aranan ülkeler olduğu belirtti.



