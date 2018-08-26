Bayrama özel muhteşem müzikal

Behzat Gerçeker yönetimindeki Enbe Orkestrası ile ünlü komedyen Beyazıt Öztürk Elexus Hotel’de beraber hazırladıkları müzikal şov ile müzik severlerden büyük alkış aldı.

Behzat Gerçeker yönetimindeki Enbe Orkestrasıyla beraber aynı sahneyi paylaşan Beyazıt Öztürk geceye hem şarkılarıyla hem de esprileriyle damga vurdu.

Öztürk sahnede şu açıklamaları yaptı: Bugün burada harika bir ekip var ve beraber birkaç şarkı seslendireceğiz.

Beyazıt Öztürk’ün Enbe Orkestrasıyla eşlik ettiği parçalar; Bağdat, Ah Yalan Dünya, çemberimde gül oya, bana ellerini ver , ağlama değmez hayat, palavra gibi Türk pop müziğinin özel parçalarını Enbe’nin müzikaliyle müzikseverlere renkli anlar yaşattı.

Behzat Gerçeker duygularını şöyle ifade etti “ Beyazıt Öztürk ile beraber bayrama özel müzikal gibi bir şov hazırladık. Birkaç tane de Avrupa’da Beyazıt ile beraber sahnelerde yer alacağız. Bu işi yapmaktan zevk alıyoruz. Tüm dünya müziklerinden geniş bir repertuvar hazırladık.”

Gecenin sonunda tüm misafirlerle beraber İzmir marşı söyleyerek veda ettiler.