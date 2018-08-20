Bayram tatilini avantaja çevirelim…

Dilara Topcan

Yine upuzun bir bayram tatiliyle bayram daha da şenlenecek gibi. Tabii ülke ve dünyamızın içerisinde bulunduğu durum sebebiyle gerçek anlamda mutlu olmayı başarabilmek zor gibi görünse de farkındalıkla ve daha geniş bir bakış açısıyla özümüzde halihazırda varolan mutluluğu keşfetmek de mümkün.

Mesela özellikle şu anki ekonomik kriz sebebiyle atmosferde zor bir enerji varolsa dahi bununla birlikte değer yargılarımızı geliştirmek, bugüne kadar kıymetini bilmediğimiz ‘ufak’ gibi görünen bozuk paranın dahi kıymetini anlamak, para sorunu yaşayan onca insanla empati kurabilmek belki de bu dönemin öğretmeye çalıştığı şeyler arasında yer alıyor.

Artık sosyal medyanın da etkisiyle birlikte dolabımız elbise dolu olsa dahi giyecek elbisemiz olmadığını düşünme devrini kapatma zamanımızdır belki de… Ya da bol keseden yeme içmeye para harcamak yerine daha tutumlu olmak ve büyüklerimizin tutumlu hallerini örnek alma zamanıdır…

Hepimiz biliyoruz ki yaşam gezmek ve tozmaktan ibaret değil. Ya da lüks içinde bir yaşam sürmekten de ibaret değil. İşte şu an bunu öğreneceğiz/öğrenmek durumundayız gibi görünüyor. İhtiyaç zannettiklerimizin gerçek manada ihtiyaç olmadığını ve ‘doğamıza’ dönmemiz gerektiğini görmeliyiz belki de… En azından bunu da bir bakış açısı olarak sizlerle paylaşmak istedim ve hemen konumuza dönüyorum J Yani önümüzdeki upuzun bayram tatilini sağlık açısından nasıl bir avantaja dönüştürebileceğimize…

EN SON NE ZAMAN ‘SAĞLIĞINIZLA’ İLGİLENDİNİZ?

Mesela genel sağlık kontrollerimizi sürekli olarak öteliyor olma nedenimiz de kendimiz haricinde diğer her şeyle daha yakından ilgili olmamızla ilgili olabilir, ne dersiniz? Yani kendimizi bu açıdan unutmayı, görmezden gelmeyi seçiyor olmamızla… Aslında biz ‘iyi’ değilsek dış dünyamız da ‘iyi’ olmuyor ne yazık ki… Öncelikle biz tamam olmalıyız, unutmayın… Bu nedenle eğer hala sağlığınızı öteliyorsanız gelin şimdi ötelemekten vazgeçin ve bayram sonrasında kendinize doğru bir adım atın… Mesele doktorunuzu arayın randevu alın ve uzun zamandır ertelediğiniz sağlık kontrollerinizi yaptırın. Ya da kilo verme meselesini çözmek adına hemen diyetisyeninizden randevu alarak bu konuda adımınızı atın…

BAYRAM’A BOLCA SAĞLIK KATABİLİRSİNİZ!

Bu tatili en güzel şekilde değerlendirmek de elinizde! Tabii genellikle tatil mentalitemizde sağlığı bir kenara itebiliyoruz. Gelin bu sefer sağlığı ön plana alarak hareket edelim ne dersiniz? Bir değişiklik olsun J Mesela bayram tatilinde bolca yürüyüş ya da yüzme yapmak müthiş birer seçenek! Ayrıca bayram sofralarında daha sağlıklı yiyeceklere de ağırlık vermek mümkün, değil mi?

BU SEFER BAŞARABİLİRSİNİZ!

Gelelim esas konumuza… Bu sefer tüm diyet başarısızlıklarınızı gelin bayramla birlikte noktalayalım. Bayram sonrası hemen diyetisyeninizden randevu alarak bu serüvene yeniden başlamak adına tüm bayram boyunca motivasyon toplamayı da seçebilirsiniz. Bayramda kendinizi ve zihninizi bayram sonrası diyete başlama fikrine hazırlayabilirsiniz. Bu sefer başaracağınızdan emin olun, size güveniyorum…

Hepimiz için sağlık, sevgi ve güzelliklerle dolu bir hafta olsun… Mutlu bayramlar…