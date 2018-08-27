Bayram sonrası yükseliş sürüyor
Bayram sonrası piyasanın açılmasıyla birlikte döviz kurları yönünü yeniden yukarı çevirdi
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Bayram sonrası piyasanın açılmasıyla birlikte döviz kurları yönünü yeniden yukarı çevirdi
Bayram sonrası haftaya yükselişle başlayan Dolar/TL, 6,20'nin üzerinde işlem görüyor.
Geçen haftanın son işlem gününde 6,1356 seviyesine kadar yükselen dolar/TL, günü yüzde 1,4 azalışla 5,9990 seviyesinden tamamlamıştı.
Dolar/TL, gün içerisinde 6,2960 seviyesine kadar yükseldi.
Euro/TL 7,18 seviyesini gördü. Şu sıralar ise 7,20 civarından işlem görüyor.
Creditwest Bank güncel döviz kurlarına göre Sterlin 8.01 TL, Euro 7.25 TL, Dolar ise 6.24 TL’den işlem görüyor.
Piyasalar Türkiye-ABD ilişkilerinin seyri ile ABD-Çin ticaret gerilimi başta küresel gelişmeleri takip ediyor.
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