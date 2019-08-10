Bayram sonrası beslenme önerileri

Dilara Topcan

Öncelikle hepimizin Kurban Bayramı kutlu olsun. Umarım sağlık ve sevgi içerisinde geçecek olan çok güzel bir bayram olur… Bugünkü yazı tam da bayram öncesine, arife gününe denk gelmişken bayramda sağlıklı beslenme adına nelere dikkat edelim ya da şunları şunları tüketmeyelim gibi bir yazı hazırlamaktansa bayram sonrasında dengeyi kurabilmek adına neler yapabileceğimizden ana hatlarıyla bahsetmek istedim. Bu bayramı en güzeli eğer çok ciddi bir sağlık probleminiz ya da ciddi bir kilo probleminiz yoksa biraz kendinizi ödüllendirerek geçirmeniz… Malum tam da tatil dönemindeyken ve total anlamda dinlenmeye ihtiyaç duyuyorken bayramı tüm sevdiklerinizle ağız tadıyla geçirmenizde pek de bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Tabii yanlış da anlaşılmasın, abartmaktan bahsetmiyorum :)

Abartmayalım Derken…

Tatiliz, biraz dinlenelim, dilediğimizi tüketelim derken sistemimizi yorarak besleneceğimiz bir düzenden de kesinlikle kaçınmamız gerektiğini unutmamak gerekiyor. Özellikle ‘bir daha bu sofrayı bulamam’ düşüncesiyle doymaya rağmen yemeye devam etmek birçok kişinin düştüğü düşünce tuzaklarından bir tanesi ve dikkat edilmesi gereken ana hususların da en başında yer alıyor… Buna ek olarak lezzetli sohbetler eşliğinde ‘farkındalıksız’ bir biçimde tüketilen ‘lokmalara’ da lütfen dikkat…

4 Gün Sonrası…

Dört günlük bayram süreci sonrasında bayram sürecindeki beslenme aşırılıklarını bir şekilde toparlamaya çalışanların düştüğü en büyük hata takip eden günlerde ‘hiçbir şey yememek’ ya da ‘dengesiz beslenme biçimini benimsemek’ oluyor… Toparlayalım derken kahvaltılar atlanıyor, bir dizi saçma ‘sözde detoks diyetleri’ uygulanmaya başlanıyor(!), dengesiz besin tüketimi örüntüsü içerisine giriliyor ve günün sonunda da iştah dengesizliklerinin yanısıra en kötüsü de bireylerin bayramda tükettiklerinden daha fazla besin tüketme isteği içerisine girilebilme durumuyla karşılaşma riskleri ortaya çıkabiliyor… Bu nedenle eğer kendi bedeniniz adına dengeyi kurma konusunda bilgi sahibi değilseniz mutlaka bir diyetisyene başvurarak bu konuyla ilgili en doğru bilgiye ulaşmayı denemelisiniz…

Bayram Sonrası Bu Besinler Out!

Özellikle bayramda çok büyük bir ihtimalle kırmızı et, beyaz pirinç, kızartmalar, şerbetli ve sütlü tatlılar, limonatalar, börekler, ciğerler, pideler vb. gıda tüketiminde artış olacaktır… Bu nedenle bu tip yiyecekleri bayramdan sonraki en az bir haftalık zaman zarfında beslenme programınızdan tamamıyla çıkarın.

Bayram Sonrası Bu Besinler In!

Bayram sonrasında az yağlı sebze yemekleri/buğulamaları, kuru baklagiller, ızgara balık, az yağlı salatalar, meyveler, kefir (özellikle bayram sürecinde olası sindirim bozukluklarının önüne geçebilmek adına mutlaka tüketilmeli), az yağlı yoğurt gibi besinlere daha fazla yer vermeye başlayın.

Dengeyi Kurun!

Yine bayramdan sonra da beslenmede dengeyi kurabilmek büyük önem taşıyor. Aksi takdirde toparlanamazsanız var olan dengesizlik sizi hızla kilolanmaya doğru yönlendirecektir… Bu nedenle bayram sonrası bedensel dengenizi kurmaya da büyük özen göstermelisiniz…

Hepimiz için sağlık ve güzelliklerle dolu bir bayram süreci ve hafta olması dileğiyle… Aşkla ve huzurla kalın…