Ramazan Bayramı, yarın başlıyor. Gün boyu bayram mesajları yayınlanmaya devam ediyor.

Ramazan ayının son orucu bugün tutuluyor. Bayram namazı yarın sabah saat 06.15’te kılınacak.

Ramazan Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı halkla bayramlaşacak, Merkezi Cezaevi’nde açık görüş yapılacak.

Bayram boyunca hizmetlerin aksamaması için belediyeler de çeşitli tedbirler aldı.

Bayram namazı saat 06.15’te…fitre 30 TL

Ramazan Bayramı namazı, yarın sabah saat 06.15’te kılınacak. Din İşleri Başkanlığı bu yıl Ramazan için verilecek fitreyi 30 TL olarak belirlemişti. Fitrelerin, bayram namazından önce verilmesi gerekiyor.

Cumhurbaşkanlığı’nda tebrik

Ramazan Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı, yarın Cumhurbaşkanlığı’nda saat 10.00’da halkla bayramlaşacak.

Ramazan Bayramı münasebetiyle yarın 11.30’da Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım ve eşinin katılımıyla, Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alay Komutanlığı Askeri Gazinosu’nda bayramlaşma töreni yapılacak.

Halka açık olan faaliyet, basına kapalı şekilde gerçekleştirilecek.

Merkezi Cezaevi’nde açık görüş yapılacak

Ramazan Bayramı nedeniyle, Merkezi Cezaevi’nde bulunan mahkum ve tutuklular, Ramazan Bayramı süresince yakınları ile açık görüş yapabilecek.

Ziyaretler, Merkezi Cezaevi tarafından önceden belirlenen program doğrultusunda 09.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Ziyaretçilerin kendini tanıtıcı belge taşımaları ve götürülecek olan yiyeceklerin ziyaret esnasında tüketilebilecek şekilde kısıtlı olması gerekiyor.

Hala Sultan ziyareti 6 Haziran’da…

Din İşleri Başkanlığı’nca, Ramazan Bayramı nedeniyle Bayramın 3. Günü olan perşembe günü, normal zamanlarda geçişlerine izin verilmeyen KKTC ve Türkiye vatandaşlarından bin kişinin katılımıyla Hala Sultan Tekkesi’ne ziyaret düzenleniyor.

Din İşler Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ziyarete katılmak için 18 yaş şartı aranıyor ancak velisi beraberinde olmak kaydıyla 10 yaş üstü gençler de ziyarete katılabilecek. Ziyaretçilerin, ziyaret günü yanlarında kimlik kartlarını bulundurmaları ve muhaceret giriş-çıkış sorunu olmaması gerekiyor.

Polis Genel Müdürlüğü halkın bayramını kutladı, bayram önlemlerini duyurdu

Bu arada, Polis Genel Müdürlüğü de Ramazan Bayramı mesajı yayımladı ve halkın Ramazan Bayramı’nı huzur ve güven ortamı içerisinde idrak edebilmesi için, görev ve sorumluluklarının gerektirdiği tüm emniyet tedbirlerini aldığını vurgulayarak, bayram önlemlerini duyurdu.

Mesajda, “hayatımızda önemli bir yeri bulunan dini bayramlar, sevginin, saygının ve hoşgörünün pekiştiği, insan ilişkilerinin güçlendiği, umutların canlandığı müstesna günlerden biridir. Hoşgörü, barış ve kardeşlik ortamının toplumun tüm kesimlerinde oluşmasının, sorunların çözümünde de etkili olacağını hiçbir zaman unutmamalıyız” denildi.

Polis Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı’nda vatandaşların şikayetlerini ve yardım taleplerini değerlendirmek için “155 Polis İmdat, 199 İtfaiye, 156 Alo Narkotik” ve diğer telefon hatlarının kesintisiz 24 saat halkın hizmetinde olacağını bildirdi.

Polis Genel Müdürlüğü bayram nedeniyle daha da yoğunlaşacak olan trafikte, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmemek için vatandaşlara şu uyarılarda bulundu:

“Trafik kurallarına mutlak surette uyunuz ve uymayanları uyarınız. Alkol almışsanız araç kullanmayınız, gerekirse polisten yardım isteyiniz. Aracınızı yolların konumunu dikkate alarak ve gerekli özeni göstererek sürünüz. Kendilerinin ve başkalarının can ve mal güvenliklerini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullananları ve trafik kurallarına uymayanları hiç çekinmeden polise ihbar ediniz. Araç kullanırken cep telefonu ile konuşmanın, bir şeyler yiyip içmenin sürücünün dikkatini dağıtacağını asla unutmayınız. Sürat yapmayınız. Süratin yolları değil kendi yaşamınızı kısaltabileceğini unutmayınız. Trafikte önceliğiniz; ‘hız yapmak değil, gideceğiniz yere sağlıklı varmak ve sevdiklerinizle kucaklaşmak’ olsun”

Ramazan Bayramı nedeniyle tatilini evinden uzakta geçirecek olan vatandaşların; ev ve iş yerlerinden ayrılmadan önce hırsızlığa ve/veya yangına karşı gerekli tedbirleri almasının polislerin işini bir nebze de olsa kolaylaştıracağı belirtilen açıklamada, halkın evlerinden ayrılmadan önce kapı pencerelerini güvenli bir şekilde kapatmaları, ayrıca yangına sebep olabilecek cihazlarının da güvende olduklarını kontrol etmeleri istendi.

Polis Genel Müdürlüğü, tüm halkın Ramazan Bayramı’nı kutlayarak, sağlıklı huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmesini temenni etti.

LTB bayramda da hizmet vermeye devam edecek

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) başkent Lefkoşa’da Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala yurttaşların, bayramı belediye hizmetleri açısından sorunsuz ve eksiksiz geçirmesi için gerekli görevlendirmeleri yaptı, acil durumlar için önlem ve tedbirleri aldı. LTB gerek rutin çalışma programlarıyla gerekse nöbetçi çalışanlarıyla Ramazan Bayramı boyunca hizmet vermeye devam edecek. Bu kapsamda, Lefkoşalılar 3 günlük bayram süresi boyunca her türlü şikayetlerini Alo 185 yirmi dört saat çözüm şikayet hattına bildirebilecek.

Zabıta ekipleri bayram süresince görevlerinin başında olacak ve ayrıca Fuar Alanı’nda kurulacak “Bayram Yeri” de dahil denetimlerine devam edecek. Ekipler ayrıca Lefkoşa genelinde kaçak çiçek satan çiçekçi ve işportacıların ürünlerini müsadere edecek.

LTB Halk Sağlığı Şubesi, bayram öncesinde de yurttaşların hijyenik ortamlarda taze ve sağlıklı gıda tüketmesi için rutin denetimlerini gerçekleştirdi. Ayrıca Şubeye bağlı ekipler Fuar alanında de bayram öncesi ve bayram süresince gıda denetimleri gerçekleştirecek.

LTB Temizlik Şubesi tarafından rutin olarak yapılan genel çöp toplama çalışması bayram boyunca hiçbir gecikme ve aksaklık olmadan aynı şekilde devam edecek.

Ramazan Bayramı’nda Lefkoşa Türk Belediyesi Mezarlığı’nda nöbetçi ekip görev yapacak. Defin İşleri’ne 22 32030, 22 32033, 0548 8340582 numaralı telefonlardan ulaşılabilir.

Bayram süresi boyunca kontürlü sayaç kullanan aboneler LTB binası girişinde bulunan makineden kartları ile diledikleri zaman 60 TL’ye kadar avans su yükleyebilecekler. Ayrıca tüm Lefkoşalılar su faturası, emlak vergisi ve trafik cezası ödemelerini www.lefkosabelediyesi.org web sitesi üzerinden kredi kartları ile kolay ve hızlı bir şekilde ödeyebilirler.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı da Ramazan Bayramı nedeniyle yaptığı açıklamada, yurttaşların Ramazan Bayramını kutlayarak, bayramın güven ve huzur içerisinde geçirilmesi için LTB’nin kesintisiz hizmet vereceğini kaydetti. LTB ekiplerinin gerekli tüm önlemleri aldığını belirten Başkan Harmancı, yurttaşların herhangi bir sorun yaşamamaları için de ilgili şube ekiplerinin 24 saat nöbette olacaklarını vurguladı.

Mağusa Belediyesi bayram tatiline hazır

Gazimağusa Belediyesi, Bayramı süresince ortaya çıkacak ihtiyaçların karşılanması amacıyla hizmetlerini sürdürecek.

Bayram çalışma programı çerçevesinde yapılan düzenlemeye göre, bölgeler belirlenen program çerçevesinde su almaya devam edecek. Bayram tatili süresince, su hatlarında meydana gelecek patlak ve arızalar için Belediyenin Su İşleri Birimi’nin acil durumlar için kullandığı 0548 8166030 numaralı telefon aranabilecek.

Gazimağusa Belediyesi ekipleri bayram hazırlığı kapsamında, mevcut mezarlıklarda, eski mezarlıklarda, şehitlikler ve camilerde temizlik çalışması yapıyor. Bayram tatili boyunca evsel atık toplama hizmetlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadan mevcut program aynen uygulanırken, sokakların genel temizliği tatil boyunca, sadece ana caddelerde ve meydanlarda devam edecek. 1. ve 2. gün kapalı olacak mezbahanın, bayramın 3. günü saat 14.00’te karantina bölümü açılacak ve hayvan kabul edilecek. Bayramın 3. gününe denk gelen Perşembe Pazarı ise kapalı olacak.

Cenaze ve defin hizmetleri, bayram ve tatil günlerinde de 0548 8166051 numaralı telefondan yirmi dört saat aranabilecek.

Gazimağusa Belediyesi, acil durumlar için bütün birimlerinde acil müdahale ekiplerini sürekli göreve hazır durumda bulundururken, vatandaşlar, acil durumlarda Gazimağusa Belediyesi’nin 630 0 500 numaralı telefonunu arayabilecek.

Girne Belediyesi de hizmetlerini aralıksız sürdürecek

Girne Belediyesi yaptığı düzenleme doğrultusunda Bayram tatili süresince hizmetlerini aralıksız sürdürecek.

Bayram tatili süresince Girnelilere aksatmadan hizmet verebilmek için bir takım tedbirler alındı. Bayramın birinci günü dahil, çarşı merkezi, Kordonboyu ve otellerin çöplerini toplayacak olan belediye, rutin programına uygun olarak temizlik hizmetleri verecek.

Bayram öncesinde zabıta ve sağlık şubesi ise, kentteki işyerleri ile restoranların denetimini yapıp, ayrıca izinsiz seyyar satıcıları kontrol edecek.

Bayramda defin hizmeti verebilmek için de tedbirlerini alan Belediye, mezarlıkları bakımdan geçirerek bayram ziyaretleri için hazır hale getirdi.

Vatandaşların Girne Belediyesi’ni bayram tatili süresince acil durumlarda aşağıda belirtilen telefon numaralarından arayabilecekleri de belirtildi:

“Bayındırlık, İmar 0548 881 21 14, Temizlik İşleri 0533 860 59 73 / 0533 825 01 04, Su İşleri 0542 882 11 18, Kanalizasyon İşleri 0533 870 20 16, Cenaze ve Defin İşleri 0533 840 52 20, Zabıta (Kolluk) Hizmetleri 0548 882 21 20/0548 888 21 18, Sağlık İşleri 0533 870 20 14.”

Girne Otobüs Terminali’nde Çarşamba günleri kurulan Girne Açık Pazar, Ramazan Bayramı nedeniyle 5 Haziran’da kurulmayacak. Girne Açık Pazar, 12 Haziran Çarşamba gününden itibaren her Çarşamba hizmet vermeye devam edecek. Bayram süresince ayrıca Girne Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi de kapalı olacak.

Güzelyurt Belediyesi de tedbirlerini aldı

Güzelyurt Belediyesi Ramazan Bayramı tatili süresince belediye tarafından verilmekte olan hizmetlerin düzenli olarak sürdürülebilmesi amacı ile birtakım tedbirler alındığını duyurdu.

Kent yol, sokak ve caddelerin temizlik hizmetlerinin tüm tatil süresince, kirliliğe meydan vermemek amacı ile yoğun olarak devam ettirileceği belirtildi.

Merkezde bulunan işyeri ve konutların atıkları, tüm tatil süresince normal program aksatılmadan insanların rahatsız olmayacakları saatlerde ekipler tarafından kaldırılacak.

Normal program dahilinde kentin tüm bölgelerindeki şebekeye 24 saat kesintisiz su verilip herhangi bir şebeke arızasına karşı oluşturulan nöbetçi ekip tatil süresince devrede olacak.

Tüm mezarlıklar bayram ziyaretleri için kontrol ve bakımdan geçirildi. Açıklamaya göre, tatil süresince mezarlıklarda görevli personel bulundurulup hizmetlerin aksamadan verilmesi de sağlanacak.

Oluşabilecek sorun ve şikayetlere anında müdahale edilebilmesi amacı ile tatil süresince nöbetçi kolluk ekipleri görevlendirildi.

Tartı Merkezi, talep olmaması nedeni ile bayram tatili süresince kapatılacak ve Bayram sonrası normal programa devam edecek. Tatil süresince 0548 8888101numaralı telefon, gelecek taleplere cevap verecek.

Kesimhane yarın ve Çarşamba günü kapalı olacak, 6 Haziran’da normal programına devam edecek.

Güzelyurt Açık Pazarı ise 8 Haziran Cumartesi açık olacak.

Vatandaşların taleplerini karşılayabilmek ve su konusunda mağdur olmalarını önlemek amacı ile Güzelyurt Belediyesi Hizmet Binası, Çarşamba 09.00- 13.00 saatleri arasında açık olacak.

Açıklamaya göre, alınan tedbirlerin yanısıra tüm ihtiyaçlar ve şikayetler için 0548 829 3243, 0548 829 3245, 0548 829 3246 numaralı telefon hatları Bayram tatili süresince vatandaş şikayet ve isteklerini karşılamak ve hizmet vermek üzere tahsis edildi.

İskele Belediyesi de bayram için tedbir aldı

İskele Belediyesi de, 3 gün sürecek Ramazan Bayramı’nın İskele’de huzur içinde geçmesi için gerekli tüm tedbirleri aldığını duyurdu.

Defin ve su işlemlerinin kesintisiz devam edeceği İskele Belediyesi’nde mezbaha ve çöp toplama işlemi ise bayramın 2. gününden itibaren hizmet verecek. İskele Belediyesi’ne; 7 gün 24 saat ulaşılabilecek telefon numarası ise 444 21 22.

Su ve defin işlemleri kesintisiz devam edecek

İskele Belediyesi; halka hizmet anlayışı çerçevesinde mezarlıklarda da önlemini aldı. Rutin temizliğinin yanı sıra vatandaşın arife günü ve bayram süresince de ziyaretlerinde hiçbir sorun yaşanmaması adına İskele ve köy mezarlıklarında temizlik ve bakım çalışmaları sürüyor. Öte yandan bayram tatili süresince defin işlemleri kesintisiz devam edecek. Cenaze ve defin İşlemleri ile ilgili 0548 810 11 05 telefondan bayram süresince de bilgi alınabilecek.

Bu arada bayram süresince oluşabilecek su sıkıntısını da ortadan kaldırmak için önlemler günler öncesinden alındı, bayram süresince bir ekip hazırda bekletilecek. Vatandaşlar su sorunu ile karşılaşmaları durumunda 0548 810 12 29 numaralı telefonu arayabilecekler.

Büfe kapalı, plaj açık

İskele Belediyesi Halk Plajı’nda ise Ramazan Bayramı’nın 1. gününde yalnızca büfe kapalı olup plaj vatandaşların kullanımına açık olacak. Bayramın 2. ve 3. Gününde ise halk plajı, rutin işleyişine devam edecek. Yine sahilde bulunan Babutsa Büfe ise bayram süresince açık olacak.

İskele Belediyesi’ne Bayram tatili süresince ulaşılabilecek telefon numaraları şöyle: “Genel sorun bildirimi: 444 21 22, ustabaşı: 0548 810 11 05, su işleri: 0548 810 12 29, defin işlemleri: 0548 810 11 05”

İskele ’de acil durumlar için kullanılacak diğer numaralar ise şöyle; “Orman Yangın: 177, Polis İmdat: 155, Acil Servis: 112, Yangın: 199, İskele Polis Müdürlüğü: 371 23 33, İskele Sağlık Merkezi: 371 23 19”

Lefke Belediyesi hazırlıklarını tamamladı

Lefke Belediyesi de, Ramazan Bayramı için hazırlıklarını tamamlayarak, tatil süresince kentin huzurlu olması için gerekli önlemleri aldığını duyurdu.

Bayram süresince Lefke Belediyesi’nde ulaşabilecek numaralar şöyle; “Ustabaşı 0533 8262126, Su arıza 0533 8268342, Polis 0392 7287424, Hastane 0392 7236351.”

Gün boyu bayram mesajları yayınlanmaya devam ediyor:

Özçınar: “Bayramlar, küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, özel günlerdir”

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar bayram mesajı yayımlayarak “Bayramlar, küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, özel günlerdir” dedi.

Bu özel günlerin değer ve önemini gelecek nesillere aktarmanın ve gelenekleri canlı tutmanın herkesin görevi olduğunu kaydeden Özçınar, şöyle devam etti:

“Her geçen yıl, eski bayramlara duyulan özlemimizi paylaşırken, duygularımızın samimiyetini çocuklarımıza hissettirmek, aile, akraba ve toplumsal bağlarımızın güçlenmesini de sağlayacaktır.

Bu vesileyle, halkımızın ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutlar, sağlık ve huzurla dolu daha nice bayramlar dilerim.”

İnik: “Bayramlar müstesna sevinç günleridir”

KKTC Din Görevlileri Derneği Başkanı Gökan İnik, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Bayramlar, manevi kıymetinin yanında bizi biz yapan hasretlerimizi pekiştirdiğimiz, birlik ve beraberliğimizi perçinlediğimiz, kardeşlik iklimini derinden teneffüs ettiğimiz müstesna sevinç günleridir” dedi.

İnik’in mesajında şu ifadelere yer verildi:

“Bütün Müslümanların hasretle beklediği, yenilendiği, iç dünyasını tazelediği rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan Ramazanı nihayetlendirerek bir bayrama kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Bizleri bir bayrama daha eriştirdiği için rabbimize sonsuz şükürler olsun.

Müminler için manevi bir eğitim ayı olan Ramazan ayı, Müslümanların hayatına her yönden huzur, bereket, birlik beraberlik, yardımlaşma ve kucaklaşma getiren mübarek bir aydı. Bu mübarek ayda elde ettiğimiz kazanımları hayatımıza aktarmalıyız. Bayramlar kardeşliktir, hoşgörüdür, sevinçlerimizi, mutluluklarımızı paylaşarak kucaklaşmaktır. Bu vesile ile özelikle sosyal medyanın da artığı çağımız’da bayram kutlama mesajlarından ziyade eş dost ve akrabalarımızı ziyaret edip aile bağlarını, birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendirip yeniden bir olmayı, iri olmayı ve diri olmayı hedeflemeliyiz.

Bayram sabahı camilerimizde bir araya gelen, aynı iman ve heyecanı taşıyan toplulukları yüce Allah rahmetiyle kuşatır, dileklerini kabul eder. Bayram sevincini paylaşarak çoğalttığımız bu mübarek gün vesilesiyle en yakın hane halkımız başta olmak üzere, yaşlılarımızı, şehit ailelerimizi, gazilerimizi asla ihmal etmeyip istikbalimizin ışığı çocuklarımızı sevindirelim. Unutmamak gerekir ki birbirimize dost elimizi uzattığımız, küskünlüklerin nihayet bulduğu, kucaklaşarak, hayır duası alarak geçirdiğimiz bayramlar bizlere İslâm’ın barış ve esenlik dolu çağrısının bütün sayfalarını açar.”

İnik, tüm halkın Ramazan bayramını kutlayarak, barış ve huzur içinde bir bayram geçirmelerini diledi.

Taçoy: “Elimizden gelenin en iyisini yapmak boynumuzun borcudur”

Ekonomi ve Enerji Bakanı, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Hasan Taçoy, "KKTC’nin geleceği ve halkımızın mutluluğu adına elimizden gelenin en iyisini yapmak boynumuzun borcudur" dedi.

Bakan Taçoy, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, vatandaşların bayramını tebrik ederek, yeni bir hükümetle girdikleri Ramazan Bayramı’nın hem vatandaşlar, hem yüce Türk Ulusu, hem de İslam alemi için çok önemli olduğunu vurguladı.

“Yeni bir hükümet kuruldu. KKTC’nin geleceği ve halkımızın mutluluğu adına elimizden gelenin en iyisini yapmak boynumuzun borcudur" diyen Taçoy, “KKTC’de ve yurt dışında yaşam süren halkımızın, Anavatan’daki kardeşlerimizin, TC Büyükelçilik mensuplarının, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Güvenlik Kuvvetlerimizin ve tüm İslam Alemi’nin bayramlarını içtenlikle kutlarım” dedi.

UBP’nin, ülkenin sorunlarını çok iyi bilen bir parti olduğunu ve en iyisini yapmak için çok çalışmak gerektiğini belirten Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy, üç günlük Bayram süresince, kazasız, sıkıntısız bir tatil dileğinde de bulundu.

İzcan’dan bayram mesajı…

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, halkın Ramazan Bayramı’nı kutlayarak, barış dolu aydınlık yarınlar diledi.

İzcan, bayram mesajında, Kıbrıs Türk toplumunun Ramazan Bayramı’nı büyük ekonomik, sosyal ve siyasi sorunlar ile boğuşarak karşıladığını belirten İzcan, çözümsüzlük ve Kıbrıs sorunundaki belirsizliğin Kıbrıslı Türkleri toplumsal yok oluş tehlikesiyle karşı karşıya getirdiğini kaydetti.

Görüşme sürecinin bir an önce başlamasını talep eden İzzet İzcan, Birleşik Federal Kıbrıs’ın, tek gerçekçi çözüm olduğunu vurgulayarak, BM Genel sekreteri Antoni Guterres’in inisiyatif almasını istedi.

Sucuoğlu: “Sağlık, mutluluk ve esenlikler dilerim”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, bayramların, toplumsal barış ve huzurun sağlanmasında bir fırsat olarak görünmesi, küçükleri sevindirmek, büyükleri ziyaret etmek, yaşlılara, engellilere ve çocuklara kucak açmak için en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sucuoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Sucuoğlu, mesajında, ‘‘Bayramlar, insanlarımız arasında sevinç, coşku ve mutluluğun paylaşıldığı, dil, din, renk ve kültür ayrımı gözetmeksizin, birlik ve beraberliğimizin pekişmesine, kardeşliğimizin gelişmesine, yardımlaşma ve dayanışmanın artmasına katkı sağlayan müstesna günlerdir “dedi.

Sucuoğlu, şöyle devam etti:

“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak, çalışanlarımız, engellilerimiz, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere toplumumuzun her kesiminin en çağdaş ve kaliteli hizmete ulaşabilmesi amacıyla, hayata geçireceğimiz projelerle üzerimize düşen görevleri en iyi şekilde yerine getirmeye gayret edeceğiz. Tüm halkın Ramazan Bayramını en içten dileklerle kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dilerim”

Sucuoğlu’ndan bayram ziyareti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, bakanlığa bağlı dairelere bayram ziyaretinde bulundu.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Sucuoğlu, Sosyal Hizmetler Dairesi, Çalışma Dairesi, Çalışma İzin Merkezi, Sosyal Sigortalar Dairesi ve İhtiyat Sandığı Dairesi’ni ziyaret ederek, personelin Ramazan Bayramı’nı kutladı.

Amcaoğlu “Bayram, ülkemize huzur ve mutluluk getirsin”

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Ramazan Bayramı’nın ülkeye, millete, İslam alemine ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diledi.

Bakan Amcaoğlu, Ramazan Bayramı münasebetiyle yayımladığı Bayram mesajında şunları kaydetti:

“Mübarek Ramazan ayını geride bırakarak, bir Ramazan Bayramı’na daha erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kıbrıs Türk Kültürü’nde çok önemli bir yere sahip olan bayramlar, bizleri sevindiren özel günlerdir.

Tüm Maliye Bakanlığı çalışanlarının, halkımızın, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği personelinin, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Güvenlik Kuvvetlerimizin, Anavatan’daki ve Dünya’nın dört bir yanındaki kardeşlerimizin Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutlar, Bayramın ülkemize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ederim.”

Tatar: "Yeni bir ekonomik kalkınma hamlesi başlatma kararlılığındayız”

Başbakan, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutlayarak, “Dileğimiz, Ramazan Bayramı’nın kırgınlıkların geride kalmasına, sevgi ve saygı bağlarının güçlenmesine, dostlukların pekişmesine katkı sağlamasıdır” dedi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan Tatar, “Bilmeliyiz ki, birlik beraberliğimizi güçlendirdikçe, birbirimize olan sevgimizi, saygımızı, dostluğumuzu artırdıkça başarılı olma olasılığımız artacak, asıl hedefimiz olan devletimizi güçlendirme, refah seviyemizi gelişmiş ülkeler seviyesine yükseltme çabalarımız ivme kazanacak” ifadelerine yer verdi.

“Hükümet olarak Kıbrıs Türk halkının geldiği gelişmişlik seviyesini yeterli görmüyoruz”

Tatar, mesajında şunları da kaydetti:

“Hükümet olarak Kıbrıs Türk halkının geldiği gelişmişlik seviyesini yeterli görmüyoruz. O nedenle yeni bir ekonomik kalkınma hamlesi başlatma kararlılığındayız. İnanıyoruz ki Kıbrıs Türk halkı çalışkandır ve kendisine olanak yaratıldığı zaman daha da başarılı olacak, ülkesinin ileri gelişmişlik seviyesine ulaşması için üzerine düşenleri yerine getirecektir.”

“Kıbrıs sorununu artık geride bırakmalıyız”

Mesajında Kıbrıs konusuna da değinen Başbakan Ersin Tatar, “Rum tutumu yüzünden hala bizlere ayak bağı olan Kıbrıs sorununu artık geride bırakmalıyız. Kıbrıs’ta iki halk, iki devlet vardır. Federal çözüm olamayacağı ortaya çıktığına göre var olan gerçeğe uygun bir çözüm gündeme gelmelidir” dedi.

“Bayramların amacı, birliği, beraberliği ve kaynaşmayı artırmak”

Tatar, mesajında şunlara da yer verdi:

“Bayramların bizlerin yaşamında önemli yeri ve değeri vardır. İslam dünyasının iki önemli dini bayramının da amacı aynı inancı paylaşanlar arasında birlik, beraberlik kaynaşmayı artırmaktır. Dolayısıyla, dini bayramlarımızı anlamlarına uygun olarak kutlamamız, bunun için üzerimize düşenleri yapmamız gerekir.

Bir aylık oruç sürecinin ardından idrak edilecek Ramazan Bayramı’nın kırgınlıkların geride kalmasına, sevgi ve saygı bağlarının güçlenmesine, dostlukların pekişmesine katkı sağlaması en başta gelen dileğimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm vatandaşlarımızın, Anavatan Türkiye’deki kardeşlerimizin, İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı candan kutlar, sağlık ve mutluluklar dilerim.”

Sancar: “Bu yıl yaklaşık 9 bin kişiyle iftar açtık. Bunun sevinci ve huzurunu yaşıyoruz”

KKTC Milli İradeye Saygı Platformu Başkanı Talip Sancar, halkın Ramazan Bayramı’nı kutlayarak, “Gözyaşının olmadığı, birlik ve beraberliğin doruk noktasına ulaştığı bir bayram geçirilmesini” diledi.

Sancar, yazılı açıklamasında KKTC Milli İradeye Saygı Platformu ile KKTC Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği iş birliğinde bu yıl yaklaşık 9 bin kişiyle iftar açtıklarını kaydetti.

Talip Sancar, “İftar organizasyonlarının öncülüğünü üstlenmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Efege Sigorta'nın da katkılarıyla gerçekleştirdiğimiz iftar programlarının sevinci ve huzuruyla tüm İslam alemine mutlu bayramlar diliyoruz” dedi.

Arıklı “… Yine de bu bayramı ruhuna uygun bir şekilde kutlamayı arzu ediyoruz”

Yeniden Doğuış Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Türk ve İslam dünyasının mübarek Ramazan Bayramı’nı kutlayarak, bayramın mutlu ve huzurlu geçmesini diledi.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Rahmet ve mağfiret ayı olan bir ramazan ayını bitirip bayram gününe ulaşmış bulunuyoruz. Bayramlar dostluk ve kardeşlik duygularının had safhaya ulaştığı, küskünlük ve kırgınlıkların unutulduğu günlerdir.

Ülkemizde yaşanan ekonomik, sosyal ve siyasal sıkıntılar bu bayramı huzur ve mutluluk içinde kutlamamıza engel oluyorsa da, biz yine de bu bayramı ruhuna uygun bir şekilde kutlamayı arzu ediyoruz.

Halkımızın bilmesi gereken şey şudur; KKTC’nin çözülemeyecek sorunu yok, o sorunları çözmekten aciz, beceriksiz, ehliyetsiz ve liyakatsiz yöneticileri vardır. Bu günler geçecek halkımız layık olduğu yönetime er veya geç kavuşacaktır”

Çavuşoğlu “Bayramın tüm insanlığa huzur ve mutluluk getirmesini temenni ederim”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, tüm halkın ve İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı kutlayarak; bayramın birlik ve beraberlik duygularıyla, mutlu ve huzurlu bir şekilde geçmesini diledi.

Çavuşoğlu Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

“Mübarek ramazan ayını geride bırakarak, bir Ramazan Bayramı’na daha erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar dostluk, kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşma duygusunun pekişmesine vesile olan önemli ve anlamlı günlerdir. Bu vesileyle, dargınlıkların unutulduğu, tüm toplumun, kardeşçe kucaklaştığı daha nice bayramlara ulaşmasını ümit ederim. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm halkımızın ve İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlar, bayramın tüm insanlığa huzur ve mutluluk getirmesini temenni ederim.”

Çavuşoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla tüm öğretmen, öğrenci ve eğitim camiasının da bayramlarını kutlayarak 2018-2019 öğretim yılının sonuna gelinen bu günlerde, huzur içerisinde bir tatil dönemi geçirmelerini diledi.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, bugün Bakanlık personelini ziyaret ederek personelin bayramlarını kutladı. Ziyarette Çavuşoğlu’na Bakanlık üst düzey yetkilileri eşlik etti.

Çakıcı “Yapılması gereken kendi imkânlarıyla kendi kendini yönetecek ve iradesine sahip çıkacak reformları hayata geçirmek ve federal çözüm yolunu zorlamaktır”

Toplumcu Kurtuluş Partisi –Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, bayramların; sevgi, saygı, dostluk ve barışın temeli olduğuna vurgu yaparak, halkın bayramını kutladı.

Çakıcı Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, toplum olarak bir Ramazan Bayramı’nı daha kutlayacaklarını belirterek, “Bayramlar sevgi, saygı, dostluk ve barış temellidir. Ne yazık ki, bu bayramda da bölgemizde ve dünyanın birçok sorunlu bölgesinde kan akmaya devam ediyor” dedi.

Çakıcı, Kıbrıs’ta da anlaşmaya dayalı kalıcı bir barış ortamının oluşturulamamış durumda olduğunu, çözümü ve barışı finanse edeceği söylemiyle gündeme getirilen doğal gaz ve petrol arayışlarının bu işlevi görmek yerine tersi bir işleve, sıcak çatışmaya vesile olacak hale getirilmek üzere olduğunu savunarak, şöyle devam etti:

“Kıbrıslı Türk toplumunun kendi öz yurdunda eşitlik barış ve demokrasi içinde yaşayabilmek için talep ettiği ve bu talebini muhataplarına ve uluslararası kuruluşlara kabul ettirdiği federal çözüm şekline ulaşılamadığı gibi bazı kişi ve grupların koltuk hırsı uğruna terk edilmesi gereken çözüm şekli gibi lanse edilmeye çalışılmaktadır.

Bayramı yeni bir koalisyon hükümeti ile karşıladık. Bundan önceki koalisyon hükümeti toplumu ayağa kaldıracak reformları hayata geçirmek yerine avucu açık şekilde protokol imzalamanın peşinde koşarak 15 ay tüketti ve gitti. Yeni gelen UBP-HP koalisyon hükümeti de öncekinin yolundan giderek avucu açık şekilde protokol imzalamak için hazır olda bekliyor.

Kıbrıslı Türk toplumu yarım yüzyıldır uygulanan avucuna para konarak ısmarlama reçeteleri uygulayarak bugünkü iradesini kaybetme noktasına geldi. Eski yöntemlerle devam edilmesi kaçınılmaz olarak felaketle sonuçlanacaktır.

Yapılması gereken kendi imkânlarıyla kendi kendini yönetecek ve iradesine sahip çıkacak reformları hayata geçirmek ve federal çözüm yolunu zorlamaktır.

Bu vesileyle halkımızın Şeker Bayramı’nı kutlar, esenlikler dileriz.”

DİN GÖR-SEN’in bayram mesajı

Din Görevlileri Sendikası (DİN GÖR-SEN), bayramların tarih boyunca, birlik ve kardeşlik içerisinde milletçe yaşanılan heyecan, coşku, sevinç ve kederlerin paylaşıldığı günler olduğunu kaydetti.

DİN GÖR-SEN Başkanı Süleyman Çakır Ramazan Bayramı mesajında “Bugün, maddi ve manevi alanda insan olarak paylaşmaya ihtiyaç duyduğumuz, inanan olarak paylaşmaya mecbur olduğumuz sevinç ve kederlerimiz var” ifadeelrini kullandı.

Yarın bayram sabahına, bayram namazına çağıran sedalarla değil, kan ve gözyaşı içerisinde, evini, yurdunu terk etmeye mecbur bırakılmış, bombaların yıkıntıları arasında, denizlerde can çekişen mültecilerin çığlıkları kulaklarda, onlarla empati yaparak gireceklerini kaydeden Çakır, milyonlarca insanın yaşadıkları acıklı duruma şahit olmanın burukluğa neden olduğunu ifade etti.

Çakır, “Bayramlarımızı tam manasıyla, bayramın ruhuna uygun sevinç ve neşe içerisinde geçiremesek de, zalimlerin pençesinde kıvranan mazlumların, öksüzlerin, yoksulların ıstıraplarını onlara yardım ederek, el uzatarak paylaşabilir, onların acılarına ortak olarak, dertlerini hafifleterek mutlu olabiliriz” dedi.

Çakır, halkın, soydaşların, İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutladı.

Özyiğit bayram mesajı yayımladı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Kıbrıs Türk halkı ile tüm İslam dünyasının Ramazan Bayramı’nı kutladı.

Cemal Özyiğit, bayram dolayısıyla yayımladığı mesajda, barış ve huzurun egemen olduğu sağlıklı, mutlu, huzur dolu bir gelecek diledi.

Hafta sonunda 3 gencin zamansız ayrılışının üzüntüsü içinde olduklarını belirten Özyiğit, merhumlara rahmet, yaslı aileleri ile sevenlerine de sabır diledi, yaşanan üzücü olaylar nedeniyle bayramın toplum olarak buruk karşılandığını vurguladı.

Bayramların insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlenmesi, dostluğun, kardeşliğin ve paylaşımın yaygınlaşarak dayanışma ikliminin sağlanması adına bir fırsat olduğunu belirten Özyiğit, birbirini daha iyi anlayan, saygı gösteren ve dayanışmayı sağlayan bir toplum olmanın önemine dikkat çekti.

Bayramın hemen öncesinde kurulan yeni hükümeti çok önemli görevler beklediğini belirten Özyiğit, kendilerinin de toplum yararına çalışmaya, bu yönde atılacak adımlara destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Özyiğit, temel amaçlarının Kıbrıs Türk halkına aydınlık yarınlar hazırlamak olduğunu belirtti.

Vatandaşların sağlık, huzur ve güven içinde bir bayram geçirmesini dileyen Özyiğit, “Kıbrıs Türk halkının bayramını en içten dileklerle kutlar, adil ve kalıcı barışın sağlandığı, mutlu, sağlık ve huzur dolu bir gelecek dilerim” ifadelerini kullandı.

Atalay “İslam âlemine, bütün insanlığa barış ve huzur getirmesini yüce Allah’tan niyaz ederim”

Din İşleri Başkanı Talip Atalay ülke genelinde yarın saat 06.15’te kılınacak bayram namazıyla, İslam aleminin iki bayramından biri olan Ramazan Bayramı’na girilmiş olacağını bildirdi.

Bayramın; milletçe hep birlikte bayramın coşkusunu yaşamak, sevinci ve kederi paylaşmak demek olduğunu belirten Atalay, bayram günlerinin büyüklerin, anne-baba, akrabalar, arkadaş ve komşuların ziyaret edildiği, bencilliğin ortadan kalktığı, dargınlıkların son bulduğu günler olduğunu vurguladı.

Bayram günlerinin özel olduğunu belirten Atalay, bu günlerde çok daha temiz ve güzel elbiselerin giyilmesi, gusül abdesti alınması, güler yüzlü olunması, Bayram namazına mümkün ise yürüyerek gidilmesi ve namazdan eve dönerken başka bir yolun kullanılması, yolda karşılaştıklarımızla bayramlaşılması, çokça sadaka dağıtılması, fitrenin namazdan önce verilmesi gibi davranışların bayramın ruhuna uygun olacak davranışlar olacağını belirtti.

Her bayram olduğu gibi bu bayramda da tanıdık ve yakınları, komşuları, kimsesiz ve hastaları ziyaret etmek, öksüz-yetim ve kimsesiz çocukları sevindirmek, herkesi bayram sevincine ortak etmek, kimseyi bu sevincin dışında bırakmamaya gayret göstermek gerektiğini kaydeden Atalay, vefat etmiş yakınların da unutmaması gerektiğini, kabirlerin ziyaret edilerek dua etmek gerektiğini belirtti.

Atalay, “Bu duygu ve düşüncelerle halkımızın Ramazan Bayramını tebrik eder, Ramazan Bayramı’nın milletimize, İslam âlemine, bütün insanlığa barış ve huzur getirmesini yüce Allah’tan niyaz ederim.” ifadelerini kullandı.

Fitre 30 TL, bayram namazı 06.15’te…

Bu sene fitre miktarının 30 TL olduğunu ve ailede her birey için ve bayram namazından önce verilmesi gerektiğini kaydeden Atalay, bayram namazının KKTC genelinde yarın saat 06.15'te kılınacağını da hatırlattı.

Bayram namazının Hala Sultan Tekkesi’nde 09.00’da, Bayraktar ve Köprülü Camiilerinde ise 06.15’te kılınacağını belirten Atalay, Hz. Ebubekir Camii’nde kılınacak Bayram Namazının BRT1'den canlı verileceğini de sözlerine ekledi.