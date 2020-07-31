BAYRAM KURBANLARI

Öyle anlaşılıyor ki bu bayramda hükümet tüm toplumu ‘kurban’ olarak adadı!

Artık ‘piyango’ kime çıkarsa…

İndik-mindik tatar-indik…

Ya ondadır, ya bunda, helvacını kızında…

En mi, ben mi, o mu, şu mu?

Birilerimiz olacak, kesin de hangimiz?

Hangilerimiz?

Kaçımız gideceğiz ‘kurban’?

Orası belirsiz işte…

* * *

Bakanlar Kurulu ‘resmi gazetede yayımlanmamak üzere’ şöyle bir karar almış olabilir mi acaba:

“İslam aleminin kutsal Kurban Bayramı münasebetiyle bu yıl KKTC devleti adına bol miktarda kurban verilmesine…”

Besili dana değil kurban edilecek.

Ne de oğlak, kuzu, koç…

Deve yok zaten artık Kıbrıs’ta ama olsa da fark etmez.

Hükümetin kararı bu değil.

Kararlılar, bizi ‘kurban’ edecekler.

Tanrılar kurban mı istedi, nedir?

Ulu Manitu!..

* * *

Birileri istemiş olmalı ki, hükümetimiz vermeye kararlı.

Öyle olmasaydı bu kadar davetkar olurlar mıydı Corona için?

Adeta ‘yeşil altı mum’ yaktılar, bekliyorlar virüsü…

Neredeyse ‘kapmayan kalmasın’ diye kamu spotu yapacaklar, TV’lerde oynasın diye…

“Hemen bulaşın, koşun yetişin, siz de eksik kalmayın” slogan olabilir o spota…

Bir, üç, beş derken ‘vaka’ sayısını yüzlere, binlere dayayacaklar, niyet bu…

Eğer biz bulaşmazsak kendiliğimize, başımıza ‘Covid Bombası’ atacaklar belki de…

‘Toplu sünnet’ gibi ‘toplu Corona’ partileri düzenleyecekler muhtemelen.

* * *

‘Birimiz Covid’li olmaz, ya hep beraber, ya hiç birimiz’ diye pankart asacaklar ‘toplu kurban’ alanına…

‘Ölmeye ölmeye ölmeye geldik, biz Covid’den kurban olmaya geldik’ sloganı atılacak, müftülük emriyle cami hoparlörlerinden…

Bayram namazında vaaz verecek imam, ‘Corona’dan mefta olanın mekanı cennettir’ diye.

Teşvik edilecek virüs kapmak.

Birer birer, beşer onar bulaşacak, dört günlük bayram süresince yiro yiro dolaşacak, her gördüğümüze sarılacak, öpüşecek koklaşacak, başkalarına bulaştırmak için ne gerekirse yapacağız.

Bu yıl bayramın adı değişti.

‘Kurban Bayramı’ değil, ‘Bayram Kurbanı’…

Hükümetimiz öyle istedi.

Sağ olsunlar.

İyi ‘bayram’lar…