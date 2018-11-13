Bayrak soruşturmasında yeni tutuklu

YDÜ kampüsü içerisinde meydana gelen “Kanunsuz topluluk oluşturmak”, “Şiddet kullanma tehdidi”, “Darp”, “İthale-i lisanda bulunmak” suçlamalarıyla tutuklanan zanlılar V.A. ve S.İ’nin ardından meseleye methaldar olduğu kamera görüntülerinde tespit edilen zanlı S.A. da tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görev yapan polis memuru Hüseyin Ergüleç olayla ilgili bulguları aktardı. Ergüleç, 10 Kasım’da saat 17.00’de umumi bir yer olan Yakın Doğu Üniversitesi kampüsü içinde bulunan kütüphanenin otoparkında, zanlılar V.A., S.İ. ve S. A.’nın beraberlerinde olan ve kimlikleri henüz tespit edilemeyen 15 kişiyle birlikte, 10 Kasım Atatürk’ün ölüm yıldönümü münasebetiyle EA 576 plakalı aracın sağ camına Türk bayrağı asıldığı gerekçesiyle kanunsuz topluluk oluşturup, aracın içerisinde oturan Yusuf Kaan Ebil ve Furkan Topalcı’ya hitaben, “Eğer bu bayrağı indirmezseniz bayrağı da, sizi de, arabayı da yakarız” diyerek şiddet tehdidinde bulunup, müştekileri darp edip, onlara hakaret ettiklerini mahkemeye aktardı. Ergüleç, olay yerinde bulunan kameralardan yapılan ilk incelemelerde tutuklanarak önceki gün mahkeme huzuruna çıkarılan zanlılar V.A. ve S.İ.’nin ardından zanlı S.A.’nın da tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Mesele ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Telefon dökümlerinin incelenmesi gerektiğine ve aranan şahıslar olduğuna vurgu yapan Ergüleç, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının bir gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı S.A., “Vatanımı milletimi çok severim. Hücrede kendimi çok kötü hissediyorum. Beni mahcup duruma düşürdüler” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, mesele ile ilgili tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının bir gün tutuklu kalmasına emir verdi.